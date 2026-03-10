Son Mühür- Anayasa Mahkemesi, kamu kurumlarında taşeron statüsünden sürekli işçi kadrosuna geçirilen çalışanların görev yerlerinin değiştirilmesini engelleyen düzenlemeye ilişkin önemli bir iptal kararı verdi. Mahkeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 7079 sayılı Kanun’un 118. maddesiyle eklenen geçici 23. maddenin beşinci fıkrasında yer alan “…çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

26 Kasım 2025 tarihli ve E.2025/100 sayılı kararla verilen iptal hükmünün, Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Mutlak yer değiştirme yasağı Anayasa’ya aykırı bulundu

İptal edilen düzenleme, sürekli işçi kadrosuna geçirilen çalışanların yalnızca kadroya geçmeden önce görev yaptıkları teşkilat ve birimde istihdam edilmelerini öngörüyordu. Bu hüküm, söz konusu çalışanların farklı bir birimde veya başka bir ilde görevlendirilmesini fiilen imkânsız hale getiriyor ve yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmesine dahi izin vermiyordu.

Başvuruda, bu mutlak yasağın işçilerin yer değişikliği taleplerini kategorik biçimde engellediği, işverenin yönetim yetkisinin yargısal denetimini ortadan kaldırdığı ve aynı statüde çalışan diğer işçilere kıyasla eşitsiz bir durum yarattığı ileri sürüldü.

“Devletin çalışanları koruma yükümlülüğüyle bağdaşmıyor”

Mahkeme kararında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 49. maddesinde düzenlenen çalışma hakkı ve devletin çalışanları koruma yükümlülüğüne dikkat çekildi. Kararda, işçi ile işveren arasındaki ilişkinin özel hukuk ilişkisi olduğu ve işverenin yönetim yetkisini kullanırken dürüstlük kuralı ile işçiyi gözetme borcuna uygun hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, sürekli işçi kadrosuna geçirilen çalışanların ailevi, sağlık veya benzeri nedenlerle görev yeri değişikliği talebinde bulunabileceğini, bu tür taleplerin iş ve kadro durumu çerçevesinde işveren tarafından değerlendirilebilmesinin mümkün olması gerektiğini belirtti. Buna karşılık itiraz konusu kuralın yer değişikliğini tamamen yasaklayarak işverenin takdir yetkisini ve yargısal denetim imkanını ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Yargı denetiminin önü açıldı

Kararda ayrıca kamu kurumlarında çalışan işçilerin yer değişikliği taleplerinin reddedilmesi halinde işverenin yönetim yetkisini dürüstlük kuralına uygun kullanıp kullanmadığının yargı mercileri tarafından denetlenebileceği hatırlatıldı.

İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Mahkeme, düzenlemenin iptali halinde oluşabilecek hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla iptal hükmünün Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.