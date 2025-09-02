Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son kongresine ilişkin “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Hazırlanan iddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava sürecine taşındı.

Çelik, Akpolat ve Güney de sanıklar arasında

İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisinin yargılanması talep edildi. Sanıklar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Delegelere para ve iş vaadi iddiası

9 sayfalık iddianamede dikkat çeken iddialar yer aldı. CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik’in desteklenmesi için bazı delegelere para teklif edildiği, bazılarına ise yakınlarını CHP’li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu öne sürüldü.

Delil olarak HTS kayıtları ve tanık beyanları

Savcılık, iddianamede HTS kayıtları ve tanık ifadelerine yer vererek bu iddiaları delillendirdi. Belgeler, şüphelilerin kongre sürecinde delegeler üzerinde baskı ve yönlendirme girişiminde bulunduğu iddiasını destekler nitelikte sunuldu.

Yargılama süreci başlıyor

Mahkemece kabul edilen iddianame sonrası CHP’li yöneticiler için yargılama süreci resmen başlamış oldu. Önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından duruşma tarihleri belirlenecek.