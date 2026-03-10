Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair tarihi açıklamalarda bulundu. Gazze’deki insanlık dramından Türk dış politikasına, savunma sanayi hamlelerinden iç siyasetteki tartışmalara kadar pek çok konuya değinen Bahçeli, "Türkiye'nin bir yol geçen hanı olmadığını" vurgularken CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Bahçeli'nin partisinin toplantısında yaptığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

İran'da 11. Gün: "Akıl tutulması ve insanlık dramı"

ABD-İsrail-İran savaşın 11. gününde bilançonun her geçen dakika ağırlaştığını ifade eden Bahçeli, bölgenin bir "akıl tutulması" sarmalına girdiğini belirtti. Psikolojik ve elektronik harbin en sert örneklerinin yaşandığını vurgulayan MHP lideri, "Karşılıklı fırlatılan füzeler ve örtülü operasyonlar arasında insanım diyen herkes nefesini tutmuş bu tabloyu izliyor. Gazze’de 28 Şubat’ta 175 çocuğun ölmesi ve yaşanan her yeni gelişme tahammül edilemeyecek bir katliamdır," diye konuştu.

"Bir penguen kadar değeri yok mu?"

Uluslararası toplumun duyarsızlığına tepki gösteren Bahçeli, 2007 yılında çekilen ve 2026'da yeniden gündem olan bir penguen belgeseline gösterilen ilginin Gazze'deki çocuklardan esirgenmesini eleştirdi:

"Antarktika'daki bir penguenin görüntüsünü dert edinenlere sesleniyorum; Gazze'de ölen çocukların dramı, o penguen kadar öncelikli değil midir? Küresel yas ilan edilmesi için daha ne bekleniyor? Uluslararası toplum ayağa kalkmalı, bu teolojik hezeyanlara son verilmelidir."

Kürt kardeşlerimiz "Kiralık tetikçi" değildir

Bölgesel gerilimlerin Türkiye içindeki birlik ve beraberliği hedef almasına izin vermeyeceklerini belirten Bahçeli, Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaptı. "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için fırsat kollayanlar bilsin ki; Kürtler satılık veya kiralık değildir, tetikçi değildir. Kürt ve Türk birdir, beraberdir; bu kardeşlik bizim alın yazımızdır," ifadelerini kullandı.

Nahçıvan ve bölgesel güvenlik: "Nifak tohumlarını reddediyoruz"

5 Mart 2026 tarihinde Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine isabet eden İHA'lar üzerinden komşu ülkeleri uyaran Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak tohumları ekilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. "Yolunu kaybetmiş füzeler veya İHA'lar görmek istemiyoruz. Türkiye bir kumar masası değildir, canı sıkılanın gelebileceği bir yer hiç değildir," dedi.

Savunma sanayii ve CHP'ye "Uçak" tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin savunma sistemlerine yönelik eleştirilerine sert yanıt veren Bahçeli, savunma sanayiindeki "Altın Çağ"ın tüm dünya tarafından takdir edildiğini savundu:

"Atatürk'ün koltuğunda oturan zat, Türkiye'yi kötüleme peşinde. 'Savunma sistemi yok, uçağı yok' diyor. Sen balıkları düşündüğün kadar Türkiye'yi düşünseydin, bu başarıları görürdün. Milli savunma sanayiimizdeki devrimi bir tek CHP göremiyor. Onlar hala balıklarla meşgul, ama unutmasınlar ki balık kavağa çıkınca gerçekleri anlayacaklar."

İBB Davasında yaşananlara tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da adının geçtiği yolsuzluk davasındaki mahkeme sahnelerini "çirkeflik" olarak nitelendiren Bahçeli, mahkeme salonlarının şov alanı olmadığını hatırlattı. Eski bir belediye başkanının mahkemede "selamlama konuşması" yapma isteğini eleştirerek, "Hukuk nedir bilmeyen aymazlar, iddianameye cevap vermek yerine davayı karartmaya çalışıyor. Bu dava bir an önce sonuçlanmalı ve hukuk hiçe sayılmasının bedeli ödetilmelidir," dedi.

Petrol krizi ve ekonomik vandallık

Dünya petrol ticaretinin beşte birini etkileyen krizin depolama kapasitelerini aşma noktasına geldiğini belirten Bahçeli, ticari gemilerin sahte sinyallerle sistemlerinin bozulduğunu ve bölgede ticaretin durma noktasına geldiğini söyledi. "Petrol için yıkılmayacak ocak, yapılmayacak vandallık yok. Ancak Türkiye, arabuluculuk vizyonuyla bu kaostan barış ve istikrar çıkaracaktır," diyerek sözlerini noktaladı.

