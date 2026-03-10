İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın yakında sona ereceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Naini, Trump’ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve İran’a karşı psikolojik baskı amacı taşıdığını vurguladı.

ABD ve İsrail’e karşı kararlılık

Devlet televizyonuna konuşan Naini, İran’ın ABD ve İsrail’in olası saldırılarına karşı direnişini sürdüreceğini belirtti. “İran, tüm gücüyle savaşta direniyor ve savaşın kaderini biz belirleyeceğiz” diyen Naini, ülkesinin kararlılığını öne çıkardı.

Hedefte ABD askeri altyapısı

Sözcü, bölgedeki ABD askeri varlıklarının İran’ın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda konuşlu ABD donanmasının İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını dile getirdi.

Trump’ın açıklamalarına sert tepki

Naini, Trump’ın İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığı ve savaşın kısa sürede biteceği yönündeki söylemlerini “yalan ve aldatma” olarak nitelendirdi. İran’ın bu tür açıklamalara rağmen direnişini sürdüreceğini ifade ederek, bölgedeki güç dengesinin tek taraflı olarak belirlenemeyeceğini kaydetti.