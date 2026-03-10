Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan ve 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan davanın ikinci celsesi, Silivri Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülüyor. Davada, aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu toplam 402 sanık bulunuyor.

İddianamenin özeti okunacak

Bugünkü duruşmada yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin özetinin mahkeme tarafından okunması bekleniyor. Okumanın ardından tutuklu sanıkların kimlik tespitleri gerçekleştirilecek.

Duruşma öncesi, mübaşirin avukatlardan kimlik kartı talep etmesi üzerine CHP’li milletvekilleri ve sanık avukatları ile mübaşir arasında gerginlik yaşandı. Çıkabilecek krize karşı avukatlar protesto amacıyla duruşmaya katılmama olasılığını gündeme aldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, sorunun çözümü için mahkeme heyetiyle görüşmeye gitti.

Avukat sınırlandırması iddiası

Mahkeme heyetinin, avukatların salona girişini sınırlamaya çalıştığı iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre, avukatların sadece listeye göre alınması planlanmıştı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, uygulamanın gerçekleşmeyeceğini belirterek, öncelikle sanık avukatlarının, ardından diğer avukatların salona alınacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından avukatlar duruşma salonuna giriş yapmaya başladı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, söz konusu uygulamaya tepki göstererek, “Anayasanın hükümleri ihlal edildi. Avukatsız yargılama yargılama değildir. Bu, otoriter bir uygulamadır ve geçmişte yaşanan Yassıada ve Ergenekon süreçlerini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar ve avukatlar salona girdi

Tutuksuz sanıklar ve avukatlar duruşma salonuna giriş yaptı. Saat 10:00’da başlaması planlanan duruşma, tutuklu sanıkların salona getirilmemesi nedeniyle henüz başlamadı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar arasında yer alan İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu katıldı. Tutuklu sanıklar ise parça parça salona getirilmeye başladı. Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, salona girişlerinde yoğun alkışla karşılandı.

Ekrem İmamoğlu salona getirildi, destek sloganları atıldı

Tutuklu sanık ve Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan salona getirildiğinde, avukatlar “Baro susmadı, susmayacak” sloganları attı. Ardından Ekrem İmamoğlu salona alındı ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla karşılandı.

İmamoğlu, dün olduğu gibi bugün de elinde taşıdığı “Millete Emanet” adlı kitabıyla izleyicileri selamladı.

İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik

Mahkeme heyeti salona gelirken, “Ekrem Başkan” sloganları yükseldi. Bu sırada İmamoğlu ile heyet arasında tartışma yaşandı. Salonda düzeni sağlayan jandarma, koridor kenarında oturan İmamoğlu’nun önüne ekstra bir sandalye koymak istedi. İmamoğlu teklifi kabul etmeyerek itiraz etti ve ayağa kalkarak hakimle sözlü tartışmaya girdi.

Mahkeme Başkanı, “Bizim bir şeyden korktuğumuz yok. Bu kürsüye söz hakkı verdiğimiz kişi gelecek” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise önüne konulan ekstra sandalye ve jandarmaya yönelik itirazını sürdürdü. Hakim, “Kanun çok açık. Ben böyle bir düzen belirledim. Bu duruşma salonunda her şey bana bağlı” derken, İmamoğlu, “Yaptığınız Türk yargısı adına yüz karasıdır. Buraya jandarma yığarak gereksiz gerginlik yaratıyorsunuz. Kimden talimat aldınız?” diye karşılık verdi.

Hakim, “Kimseden talimat almadık” yanıtını verirken, İmamoğlu, “Yüce Türk yargısını temsil ediyorsunuz, bizim de hakkımızı korumakla yükümlüsünüz. Benden korkmayın” dedi. Hakim, “Bizim kimseden korktuğumuz yok. Korumanıza ihtiyacımız yok. Ancak sizin yüzünüzden dünden beri yargılama yapamıyoruz” karşılığını verdi.

İmamoğlu, duruşma sırasında avukatlarıyla görüşebilmek gerekçesiyle önüne sandalye konmasına da itiraz etti. Hakim, “Duruşma salonunda istediğiniz gibi gezemezsiniz” derken, İmamoğlu geçmiş büyük davalardaki uygulamaları örnek gösterdi: “Ergenekon, Balyoz ve FETÖ davalarında sanıklar avukatlarıyla görüşebiliyordu.”

Avukatlar da, “Görevinizi kötüye kullanıyorsunuz” diyerek mahkeme heyetine tepki gösterdi. İmamoğlu kürsüye çıkmak isterken çevresindeki jandarmaların engeline takıldı. Mahkeme Başkanı, jandarmalara yerine oturma talimatı verdi ve İmamoğlu’nun önündeki sandalyelerin kaldırılmasını sağladı.

Önündeki engeller kaldırıldıktan sonra duruşmada sanık yoklaması yapıldı ve tamamlandı. Ardından duruşma savcısı, iddianamenin özetini sanıkların önünde okumaya başladı.

İmamoğlu savunma öncesi kürsüye çıktı

İmamoğlu, iddianamenin özetini dinlerken yanında oturan tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile zaman zaman notlarını paylaşarak konuştu. Özette, İBB’ye bağlı bazı iştiraklere “kendi adamını yerleştirdiği” iddiaları okunurken, İmamoğlu duruşma savcısına bakarak tebessüm etti. Yaklaşık 30 dakika süren özet okuma işleminin ardından duruşma savcısı, savunmaların başlamasına karar verdi. İlk savunmayı Aykut Erdoğdu yapacak.

Savunmalar öncesinde İmamoğlu, savunma sırası hakkındaki talebini iletmek için kürsüye çıktı. Mahkemeye yaptığı açıklamada, “Sayın hâkim, özette ismim her satırda geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli davalarından biri başladı. Sanık sıralamasını belirlemek sizin takdirinizdedir, ancak öncesinde bizleri ve avukatları dinlemeniz gerekirdi. ‘Sizi dinlemiyorum’ ya da ‘Söz hakkı vermiyorum’ demeniz CMK’ya aykırıdır. İddia makamı kusurlu ve şaibelidir, gün gelip yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından duruşmaya saat 13:30’a kadar ara verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...