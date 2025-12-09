Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZBETON ve kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin dava, üçüncü duruşması ile devam ediyor. Duruşma, Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonunda görüldü.

Bir önceki duruşmada savcı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik hakkında “zorla getirme” kararı talep etmişti. Özçelik bu duruşmaya katılarak tanık olarak dinlendi.

ÖZÇELİK: ÖRNEKKÖY İNŞAATINDA ÇALIŞMALARIN DURMASININ NEDENİ İMALAT HATASIYDI

Özçelik, daha önce Örnekköy Kooperatif inşaatında tespit ettiği imalat hataları nedeniyle çalışmaların durdurulmasını sağladığını belirtti. Bu karar, sanıklar tarafından duruşmalarda sıkça eleştirilmişti.

Sanıklar, imalat hatası iddiasını reddederek, “beton rengini beğenmedikleri için inşaat 45 gün durdu, beton yıkanmadı dediler, 45 gün bekletildik” şeklinde savunma yapmıştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROTOKOL DETAYLARI

Özçelik, kentsel dönüşüm süreçlerini şöyle anlattı:

Biz belediye kanuna göre hak sahiplerinden başlayıp, yeni konutların vatandaşlara teslimine kadar olan süreci yönetiyoruz. Kentsel dönüşüm yapım süreçleri başlatıyoruz. Hazırladığımız protokolü sunduk ve izbeton’a ile protokol imzalandı. Toplam 4 protokol ile 5 yapım etabını İzBeton’a verdik. Uygulama projeleri hazırladıktan sonra belediyelerden ruhsat alıp çalışmalar başladı. Protokolde yer alanlar ve arsa sahipleri İZBB olduğu için İZBETON’unkendi personellerini olduğu şekilde yükleniyoruz. Mesuliyet Büyükşehir’dedir. 4 tane farklı protokol ve meclis kararıyla İZBETON yetkileri ile Büyükşehir protokol imzaladı. Teknik şartnamesi ile birlikte süreç tamamlandı. Ruhsatı İzBB yaptı. İZBETON teknik kadroyu belirliyor. Bu kişiler ruhsat imzası atıyor. Teknik kadromuzda yaklaşık 7 kişilik kontrol teşkilatı oluşturuyoruz. BU arkadaşlarla yer teslimi yapıp işi başlatıyoruz. özleşmede 10 günde yer teslimi yapılır deniyor. Biz imar adasında tüm hak sahipleriyle uzlaşma yapıldığında evin tahliye edilmesini söylüyoruz. Vatandaş sözleşmesini imzaladık tan sonra faturaları kapatıp bize telim ediyor. Kentsel dönüşüm daire başkanıydım yer teslimini İZBETON'a yapıyoruz. Sözleşmede belirtilen yer teslimini süresini tahmini 15 20 gün gecikmiş olabilir. Ancak bizde gecikme olmadı. Ruhsatın alımını da biz yapıyoruz. Ruhsat alımı da yer teslimi süresinin içinde. İZBETON kısmında normal sürecin gerisinde kaldık. İZBETON'a protokol ve devir sözleşmesini verdik. İZBETON işi devir etmek istiyorsa devredebilir diyor protokolde. Ancak aynı sayılı kanunda uygun şirket olmalı yazıyor. Bize bir devir gelmedi. İZBETON kendi Yönetim kararı ile isteği gibi satabilir projeyi. Belediye ile İZBETON arasında bir sorun yok protokole uygundur” dedi.

BELGE ÜZERİNDE HİÇBİR ZAMAN KOOPERATİF OLMADI

Özçelik, "Biz protokolü Örnekköy’de imzaladık. Ancak 8, 9 ay kadar sahada süreç ilerlemedi. Kooperatiflere satış yönünde kullandığını değerlendirdik. Uygunluk kısmında protokolde yazıyordur. Sonradan anlaşıldı .Büyükşehir Kooperatiflerin inşaat yapacağını sonradan anladı. Kooperatiflerin müteahittlik hizmeti gibi bir şeyi yoktu. Belge üzerinde hiçbir zaman kooperatif olmadı. Eksik demir kullanılmasından dolayı bir tutanak tuttuk. Durum hakkında Karşıyaka Belediyesi'ne bilgi verildi. Kooperatif Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazarak Ege Üniversitesi'ne inceleme yapacaklarını iletti. Çevre Şehircilik Bakanlığı bize bir yazı yazarak bu kooperatifin ne olduğunu sordu. Kooperatifin satış alacağını söyledi. Müteahhitlik yapılması için arsası üzerinden yapması lazım. Ancak biz bunu kooperatif üzerinden yapacağını düşünmüştük. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sahada inceleme başlattı bunun sonunda da Temmuz ayında rapor geldi. O süre zarfında da görev değişikliğimiz oldu. Deprem Dairesi başkanı değişti” dedi.

“USULSÜZLÜK, AYKIRILIK GÖRMEDİM”

Hakim’in kooperatifin sahada olup olmadığını görüp görmediğini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazdığı yazıya rağmen işleyişte bir şey görmediniz mi sorusuna cevap veren Özçelik, “ Sahada İZbeton görünüyor. Taşeron eleman çalışıyor. Taşeron eleman da İZBETON altında çalışan görünüyor. Kentsel Dönüşüm daire başkanı iken taşeron elemanlar ile her zaman karşılaşıyoruz. Alt taşeron haricinde usulsüzlük görmedim. Görevim başındayken uyarı yazılarımız oldu ama usulsüzlük, aykırılık görmedim. Ruhsatlar ve eldeki kayıtlar hariç her şey uygundu. Benim başkan olduğum dönemde mühürleme olmadı. Ben daha önce emlak bankasında sonra da kontrolde ondan sonra da kentsel dönüşlüm daire başkanı oldum” dedi.

“ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN RAPORLARIYLA BU İŞİN DEVİR EDİLDİĞİ GÖRÜLDÜ”

Usulsüzlük, mühürleme, duran inşaat olmadı. 9 ay boyunca imalat, kooperatif, inşaatlarla ilgili bir işlemim olmadı. Daha sonra da yerel seçim oldu. İzBB Başkanı Cemil Tugay oldu. Yeni yönetimde yerel seçimlerden sonra Mayıs ayında İZBETON’a bir yazı yazıldı. İZBETON’dan gelen raporlar değerlendirildi. İç denetim, mülkiye müfettişi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün raporlarıyla bu işin devir edildiği görüldü. Yetki, belge yönetim değişmeden elimizde yoktu. İzbeton’un kooperatiflerle imzalanan sözleşmesi bir devir protokolüydü. Belge üzerinde kooperatifçilik diye bir şey yok. Daha sonra kentsel dönüşüm dairesinin kapanma süreci başladı” dedi.

"ANA YÜKLENİCİ BÜYÜKŞEHİR DEVİR SÖZLEŞMESİNİ YENİ FARKETTİ"

Hakimin bir kurum diğer kurumundan bir şey mi sakladı sorusuna cevap veren Özçelik, “Biz belge görmedik. Ana yüklenici devir sözleşmesinin olduğunu yeni anladı. İç denetimde Büyükşehir’’den izinsiz devirler tespit edildi. Ancak o süre zarfında bizde herhangi bir para hareketi olmadı. Bizim protokolün aynısı çok değiştirilmeden kooperatiflere verilmiş” dedi.