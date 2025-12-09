Son Mühür / İzmir’in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi’nde Batıçim-Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan 3,5 milyon ton/yıl kapasiteli klinker öğütme ve paketleme tesisi için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelendi. İnceleme sonucunda proje için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verildi. Daha önce teknik eksiklikler nedeniyle başvurusu iki kez reddedilen şirket üçüncü başvurusunda tesis için olumlu yanıt aldı.

65 bin metrekarelik sanayi parselinde kurulacak

Tesis, 103 ada 15 parselde yer alan ve mülkiyeti Batı Anadolu Grubu şirketlerinden Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.’ye ait olan 65 bin 095 metrekarelik sanayi alanında kurulacak. Batıçim’in proje alanında kiracı olarak faaliyet göstereceği, kira sözleşmesi ve imar belgelerinin dosyada yer aldığı belirtildi. Aynı parselde halen Batıliman tarafından 2018 yılında alınan ÇED kararıyla 200 bin ton kapasiteli petrokok ve kömür depolama faaliyeti yürütülüyor. Bu faaliyet, yapılan devir işlemleri sonrası Batıçim’e geçti ve 2018 tarihli “ÇED Gerekli Değildir” kararının da empresa adına geçerli olduğu bildirildi.

3 vardiya, yılda 3,5 milyon ton üretim

Projenin inşaat aşamasının 12 ayda tamamlanması, bu süreçte 100 kişinin görev yapması öngörülüyor. İşletme döneminde ise tesisin yılda 3,5 milyon ton kapasiteyle 3 vardiya, 24 saat esasına göre çalışacağı ve 82 personel istihdam edileceği bildirildi. Projede hazır beton santrali bulunmayacak. Tesisin ana hammaddesi olan klinker, Batıçim-Batısöke veya diğer fabrikalardan kara ve demir yoluyla getirilecek. Üretilen çimentonun bir bölümü yurt içine satılacak, bir bölümü ise proje alanına 1,5 kilometre mesafedeki Batı Anadolu Grubu’na ait liman üzerinden ihraç edilecek.

Planlanan tesiste 250 ton/saat kapasiteli çimento değirmeni, dört paketleme ünitesi, dökme yükleme sistemleri, kırıcılar ve kül siloları da bulunacak. Tesisin ekonomik ömrü 50 yıl olarak hesaplandı.

DSİ: Taşkın ve yeraltı suyu için sıkı şartlar getirildi!

Proje kapsamında Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nün ayrıntılı görüşü de dosyaya işlendi. DSİ, tesisin Alt Kuzey Ege Alt Havzası Yeraltısuyu İşletme Sahası içinde kaldığını hatırlatarak yeraltı suyu kullanımına kesinlikle izin verilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca Hayıtlı Deresi’ne 20–60 metre mesafede bulunan tesiste: Derelere ve şev üst çizgisinin 10 metre yakınına müdahale edilmeyecek. Taşkın riskine karşı su basman kotu, drenaj ve çevre ihata duvarları güçlendirilecek. Her türlü hafriyat ve atık dere yataklarına bırakılmayacak. Olası taşkınlarda kurumun sorumluluğunun bulunmadığı kabul edilecek. Evsel atık sular 60 metreküplük sızdırmaz foseptikte toplanarak İZSU vidanjörleriyle taşınacak. Kimyasal maddeler kapalı alanlarda ve sızdırmaz zeminde depolanacak. Yağmur sularının tesis içine sızmasını önlemek için kuşaklama kanalları yapılacak. DSİ’nin tüm şartlarına uyulması halinde proje ilerleyebilecek. Kurum ayrıca, gelecekte kapasite artırımı veya alan genişletilmesi gibi değişikliklerde yeniden görüş alınmasını zorunlu kıldı.

Tesis tamamlandığında çimento; 50 kilogramlık torbalar, 1.500 kilogramlık bigbag ve slingbag paketler ile dökme olarak piyasaya sunulacak.