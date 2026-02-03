Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Eşref Rüya'da dengeleri değiştirecek bir ayrılık haberi gündeme geldi. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizide, hikayenin kilit karakterlerinden Dinçer'i canlandıran Taner Rumeli'nin kadrodan ayrılacağı öğrenildi. Bu gelişme sonrası gözler başarılı oyuncunun kariyerine ve hayatına çevrildi.

TANER RUMELİ EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR

Çarşamba akşamlarının iddialı dizisi Eşref Rüya, 31. bölümün ardından senaryoda yaşanacak köklü bir değişiklikle konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, dizinin ana kadrosunda yer alan ve 'Dinçer Burçay' karakterine hayat veren Taner Rumeli, önümüzdeki bölümlerde projeye veda etmeye hazırlanıyor. Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı senaryoda Dinçer karakterinin hikayesinin sona ermesiyle birlikte yaşanacak bu ayrılık, dizinin hayranlarında şaşkınlık yarattı.

TANER RUMELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dizideki performansıyla dikkat çeken Mehmet Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 40 yaşındaki başarılı oyuncu, eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Sahne kariyerine tiyatro ile adım atan Rumeli, disiplinli oyunculuğuyla kısa sürede televizyon dünyasının da aranan yüzlerinden biri haline geldi.

UNUTULMAZ PROJELERDE YER ALDI

Kariyerine 2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle başlayan Taner Rumeli, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve İnadına Aşk gibi dönemin popüler yapımlarında rol alarak geniş kitlelerce tanındı. Özellikle Afili Aşk dizisindeki 'Rıza' ve Baba dizisindeki 'Servet Saruhanlı' karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncu, tarihi yapımlarda da başarısını kanıtladı. Kuruluş Osman'da 'İmren Tegin' karakterini canlandıran Rumeli, Eşref Rüya kadrosuna katılmadan önce Deha, Kara Ağaç Destanı ve Annem Ankara gibi önemli projelerde boy gösterdi. Sinemada ise Sadık Ahmet ve Anka gibi filmlerde yer alan oyuncu, zengin filmografisiyle Türk televizyonunun deneyimli isimleri arasında yer alıyor.