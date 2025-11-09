Son Mühür- Breaking Bad ve Better Call Saul gibi efsane dizilerin yaratıcısı Vince Gilligan, bu kez suç dramasından uzaklaşıp bilim-kurguya yöneldi. Yeni dizisi “Pluribus”, 7 Kasım 2025 itibarıyla Apple TV+’ta izleyiciyle buluştu ve daha ilk bölümünde eleştirmenlerden tam not aldı.

“Mutluluk zorunlu olsaydı ne olurdu?”

Başrolde, Gilligan’ın önceki yapımlarından tanıdığımız Rhea Seehorn (Carol Sturka) yer alıyor. Dizi, insanlığın büyük bölümünün “kolektif mutluluk bilinci”ne katıldığı, neredeyse herkesin aynı duyguları paylaştığı distopik bir evrende geçiyor. Seehorn’un canlandırdığı Carol ise bu dönüşüme direnebilen az sayıda insandan biri.

“Pluribus”, sadece bilim-kurgu öğeleriyle değil, insanın bireyselliğini ve özgür iradesini sorgulayan derin felsefi temalarıyla da dikkat çekiyor. Gilligan, “Mutluluk zorunlu olsaydı ne olurdu?” sorusunu merkezine alarak izleyiciyi hem büyülüyor hem rahatsız ediyor.

2025'in en iddialı yapımı oldu

Eleştirmenler diziyi “son yılların en etkileyici açılış bölümlerinden biri” olarak tanımlarken, Rotten Tomatoes puanı kısa sürede %100’e ulaştı.

Her Cuma yeni bölümüyle yayınlanacak 9 bölümlük ilk sezon, Apple TV+’ın 2025 takviminde en iddialı yapım olarak öne çıkıyor.

Eleştirmen görüşleri

• GamesRadar: “Son yılların en iyi pilot bölümlerinden biri.”

• Variety: “Gilligan, suçtan bilime geçti ama aynı derinliği koruyor.”

• EW: “Rhea Seehorn bir kez daha büyülüyor.”

Son Mühür değerlendirmesi

Vince Gilligan’ın “Pluribus”u, televizyonun yeniden tanımlandığı bir dönemde bireysellik, mutluluk ve teknoloji kavramlarını ters yüz ediyor. “Breaking Bad sonrası bir Gilligan mucizesi daha” cümlesi, artık klişe olmaktan çıkıyor.

Toplumun fertlerinin tek bir ruh ve duygu etrafında birleşmesinin yani kolektif bilincin distopik bir evrende ustaca anlatılması ve mutluluk ve öfke üzerinden metodik anlatımlar diziyi izlerken düşünmenizi sağlıyor. Ama bir yandan da dizi sizi içine öyle çekiyor ki düşünmeye fırsat bulamıyorsunuz ve bir sonraki adımı merak ediyorsunuz. Sadece iki bölümde bile farklı bir tat veren Pluribus için beklentiler yükseldi. Kült bir yapım olma yolunda ilerleyen başarılı işin devamı ise izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor.