Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra sunuculuğa döndüğü 'Beyaz'la Joker' yarışması, Kanal D yönetiminde ve yapım ekibinde soğuk duş etkisi yarattı. Büyük bir tanıtım bütçesi ve iddialı ödüllerle yayın hayatına başlayan program, reyting listelerinde beklenilen sıçramayı yapamayınca perde arkasında kriz çıktı. İzlenme oranlarının düşüklüğü, programın geleceği hakkında soru işaretleri oluştururken, yapımcı firma ilk radikal kararını hayata geçirdi.

REYTİNGLER DÜŞÜNCE FATURA YÖNETMENE KESİLDİ

Yarışma formatında dağıtılan 3 milyon TL'lik büyük ödülün ve Beyazıt Öztürk markasının izleyiciyi ekrana kilitlemesi hedefleniyordu. Ancak yayınlanan son bölümlerin reyting sonuçları hedefin çok altında kaldı. Bu başarısızlığın ardından yapım ekibi içinde başlayan tartışmalar sonucunda fatura, projenin en yetkili ismine kesildi. Programın başından beri yönetmenlik koltuğunda oturan Ahmet Zafer Demirci'nin görevine son verildi. Demirci ile yolların ayrılması, programdaki gidişatın ciddiyetini gözler önüne serdi.

BEYAZ'LA JOKER YAYINDAN KALKACAK MI?

Yönetmen değişikliği sonrası izleyicilerin aklına 'Program final mi yapacak?' sorusu geldi. Şu an için Kanal D yönetiminden veya yapım şirketinden 'yayından kaldırma' yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak televizyon kulislerinde, yapılan bu yönetmen değişikliğinin programa tanınan son bir şans olduğu konuşuluyor. Yeni bir reji anlayışıyla reytinglerde toparlanma hedeflenirken, önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar 'Beyaz'la Joker'in ekran ömrünü belirleyecek. Program şimdilik yayın akışındaki yerini korumaya devam ediyor.