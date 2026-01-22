Son Mühür- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden mecralara yönelik denetimlerini sıkılaştırarak bir televizyon kanalı ve iki popüler dijital platform hakkında idari yaptırım kararı aldı. Üst Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda; devlet yetkililerine yönelik nezaket sınırlarını zorlayan ifadeler, müstehcenlik içeren sahneler ve toplumsal değerlerle bağdaşmayan temalar barındıran yapımlar mercek altına alındı. Alınan kararlar, hem geleneksel televizyon yayıncılığını hem de hızla büyüyen dijital içerik dünyasını kapsayan geniş bir yaptırım zincirini oluşturdu.

'İçinizden biri' programına itibarsızlaştırma cezası

Üst Kurul’un gündemindeki ilk dosya, Ekrem Açıkel tarafından hazırlayıp sunulan 'İçinizden Biri' adlı televizyon programı oldu. Söz konusu yayında, Kabine üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanı'nın önlük giydirilmiş montaj görüntülerinin ekrana getirilerek "karne notu" verilmesi, yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. RTÜK, bu içeriklerin eleştiri özgürlüğünü aşarak kamu görevlilerini küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira boyutuna varan ithamlar içerdiğini saptadı. 6112 sayılı Kanun kapsamında, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygı ilkesinin çiğnendiği gerekçesiyle ilgili kanala idari para cezası kesildi.

'Jasmine' dizisine müstehcenlikten üst sınır yaptırımı

Dijital yayıncılık alanında ise 'Jasmine' adlı dizi, içerdiği yoğun cinsellik ve yaşam tarzı dayatmaları nedeniyle kurulun radarına takıldı. Yapımın özellikle 2, 4 ve 6'ncı bölümlerinde cinselliğin bir eğlence formatı olarak sunulması ve sıradanlaştırılmasının, genç izleyicilerin ahlaki ve zihinsel gelişimi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği sonucuna varıldı. Toplumun manevi değerlerini ve aile yapısını koruma ilkesine aykırı bulunan bu dizi için ilgili dijital platforma en üst sınırdan para cezası verilirken, söz konusu içeriğin katalogdan tamamen çıkarılmasına hükmedildi.

'Passages' filmine LGBT ve yozlaşma engeli

Yaptırım kararlarının bir diğer ayağını ise 'Passages' isimli sinema filmi oluşturdu. Üst Kurul, filmde yer alan çok sayıdaki müstehcen sahnenin yanı sıra eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilerin özendirilerek sunulmasını toplumsal yozlaşma nedeni olarak değerlendirdi. Aile kurumunu itibarsızlaştıran ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini zedeleyen bu yapımın, özellikle çocukların gelişimine zarar vereceği vurgulandı. Genel ahlak ve müstehcenlik kurallarını ihlal eden bu içerik için de katalogdan çıkarma kararı ile birlikte en ağır para cezası yaptırımı uygulandı.