Türk televizyon tarihinin en sevilen figürlerinden biri olan, samimiyeti ve kendine has mizah anlayışıyla geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Beyazıt Öztürk, uzun süren sessizliğini muhteşem bir projeyle bozuyor.

İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği usta şovmen, "Beyaz’la Joker" isimli sıra dışı bir yarışma programıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan bu proje, sadece bir bilgi yarışması olmanın ötesinde, eğlence ve yüksek rekabeti bir araya getiren yenilikçi bir format vaat ediyor.

Bilgi ve eğlencenin kesiştiği yeni adres

Yakında yayın hayatına başlayacak olan "Beyaz’la Joker", ekran başındakilere alışılmışın dışında bir seyir deneyimi sunacak. Ünlü isimlerin konuk olacağı ve yaratıcı sürprizlerin hiç eksik olmayacağı programda, Beyazıt Öztürk her bölümde iki şanslı yarışmacıyı ağırlayacak.

Katılımcılar, genel kültür birikimlerini ve muhakeme yeteneklerini kullanarak 3 milyon TL değerindeki dev büyük ödüle ulaşmak için ter dökecekler. Beyaz’ın efsaneleşen esprileriyle tempoyu hiç düşürmeyeceği yarışma, stüdyodaki adrenalini evlerin salonuna taşıyacak.

Yanlış cevap verilse bile elenme yok

Yarışma dünyasına yeni bir soluk getiren "Beyaz’la Joker"in en dikkat çekici özelliği ise yarışmacı dostu kuralları oluyor. Geleneksel formatların aksine, bu programda sorulara yanlış cevap verilmesi durumunda yarışmacılar doğrudan elenme riskiyle karşı karşıya kalmıyor.

Stratejinin ve bilginin ön planda olduğu bu esnek kurgu, heyecanı son soruya kadar diri tutarken, yarışmacılara büyük ödül yolunda daha fazla hareket alanı tanıyor. Bilginin ödüllendirildiği ancak eğlencenin de asla ihmal edilmediği bu yapı, şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Tamamen yerli bir format

Yapımcılığını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği "Beyaz’la Joker", tamamen yerli bir format olmasıyla da fark yaratıyor. Henüz Türkiye’de yayına girmeden Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde reyting listelerinin zirvesine yerleşen bu yüzde 100 Türk formatı, uluslararası arenada kazandığı başarıyı şimdi kendi topraklarında taçlandırmayı hedefliyor.