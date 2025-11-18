Son Mühür- Acun Ilıcalı, Yeni Sezon Ünlüler & All Star kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Daha önce açıklanan ünlü isimlere ek olarak, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da yarışmaya dahil oldu.

Televizyon dünyasının merakla beklediği yapımların başında gelen Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı peş peşe duyurularla, kadroya katılan iddialı isimleri kamuoyu ile paylaşıyor.

Kadroya usta bir isim katıldı: Murat Arkın

Acun Ilıcalı, son paylaşımında tüm dikkatleri üzerine çeken sürpriz bir ismi açıkladı. Türk sinemasının efsanevi ismi, merhum Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, Survivor 2026 kadrosuna katılan yeni isim oldu. Ilıcalı, yaptığı duyuruda "Değerli Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum," ifadelerine yer verdi. Bu katılım, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratırken, Murat Arkın'ın babasının aksiyon ruhunu adada ne kadar yansıtacağı merak konusu oldu.

Şarkıcılardan sporculara iddialı kadro

Daha önce resmi olarak duyurulan ve Survivor 2026'nın iddialı Ünlüler/All Star kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimler ise şöyle:

Bayhan (Şarkıcı)

Dilan Çıtak (Şarkıcı)

Keremcem (Şarkıcı/Oyuncu)

Mert Nobre (Eski Futbolcu)

Serhan Onat (Oyuncu)

Meryem Boz (Milli Voleybolcu)

Bu isimlerin yanı sıra kadroya katılması beklenen eski yarışmacıların ve yeni ünlülerin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Yarışma ne zaman başlayacak?

Survivor 2026'nın Ocak ayında izleyiciyle buluşması beklenirken, henüz "Gönüllüler" takımında yer alacak isimler resmiyet kazanmadı. Yeni sezonun formatının, daha önceki başarılı All Star sezonları gibi yüksek rekabet ve heyecan dolu geçmesi bekleniyor.