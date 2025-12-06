Sinema dünyası, rol aldığı filmlerde kötü adam karakterleriyle tanınan ünlü oyuncu Cary Hiroyuki Tagawa’nın vefatıyla sarsıldı. 75 yaşında hayata veda eden Tagawa, Mortal Kombat başta olmak üzere The Man in the High Castle ve birçok yapımda izleyiciyle buluşmuştu.

Santa Barbara’da Ailesi Yanında Vefat Etti

Menajeri Margie Weiner’ın açıklamasına göre Tagawa, son nefesini Santa Barbara’da ailesi ve sevdiklerinin yanında verdi. Ünlü oyuncunun inme geçirdiği ve bunun getirdiği komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kariyerine “Son İmparator” ile Başladı

Tagawa’nın film ve TV kariyeri, 1987’de Bernardo Bertolucci’nin Oscar ödüllü filmi “Son İmparator” ile başladı. Ardından Pearl Harbor, Maymunlar Cehennemi ve Öldürme Ruhsatı gibi birçok yapımda rol aldı.

Oyunculuğa Geç Başladı

Japon tiyatro oyuncusu annesi sayesinde oyunculuğa yönelen Tagawa, annesinin Asyalılar için iyi rollerin sınırlı olduğunu söylemesi üzerine farklı meslekler denedi. Pizza kamyonu şoförlüğü ve foto muhabirliği yaptıktan sonra, 36 yaşında oyunculuk kariyerine başladı.

Ailesi ve Hayatı

Hawaii doğumlu Tagawa, ABD ordusuna mensup bir baba ile Japon bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının Japonya’da görevliyken annesiyle tanıştığını belirten Tagawa, kendisine Cary Grant, erkek kardeşine ise Gregory Peck isminin verildiğini aktarmıştı.

Tagawa, Asyalı oyuncular için zorlukların devam ettiğini vurgulamış, ancak daha görünür hale gelindiğini söylemişti.