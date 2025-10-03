Son Mühür - Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Rams Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, maçın hakemi Yasin Kol olacak.

Sevindiren haber

Nevzat Demir Tesisleri'nde derbi öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a sevindirici bir gelişme yaşandı. Kocaelispor maçında omuz sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Tammy Abraham, bugün takımla antrenmana katıldı.

Derbide oynayacak mı?

Oyuncunun derbide sahada olup olmayacağı, maç saatinde sağlık ekibinin sunacağı rapor doğrultusunda kesinlik kazanacak. Yaz transfer döneminde Beşiktaş’a katılan Tammy Abraham, 12 karşılaşmada forma giyerek 7 gol atıp 2 asist yaptı.