Son Mühür - Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek Beşiktaş derbisi öncesi büyük moral yakalayan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk ve 4 oyuncusu hakkında transfer iddiaları gündeme geldi. Milliyet'in haberine göre, Okan Buruk’un İngiliz ekiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekti. Daha önce Manchester United ve Tottenham galibiyetleriyle öne çıkan Buruk’un, Liverpool karşısındaki performansının da bazı Premier Lig kulüplerinin radarına girmesine neden olduğu belirtildi. Galatasaray’la üst üste üç lig şampiyonluğu yaşayan Buruk’un, İngiltere’den teklifler alabileceği konuşuluyor.

Transfer listesinde olan futbolcular

Haberde, Liverpool maçındaki performansıyla öne çıkan ve penaltı golüyle yıldızlaşan Osimhen’in yanı sıra, Galatasaray’ın Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo’nun da İngiliz kulüplerinin radarına girdiği öne sürüldü. Senegalli futbolcuya daha önce Aston Villa ve West Ham United’ın ilgisinin bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün’ün de Premier Lig takımlarının takibinde olduğu, bu iki oyuncunun önümüzdeki dönemde İngiliz kulüplerinin temsilcilerine yeniden izlettirileceği ifade edildi.