Son Mühür - Beşiktaşlı futbolcu Tammy Abraham, Galatasaray ile deplasmanda 1-1 sona eren maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

''Galip gelmemiz gerekiyordu''

Karşılaşmada takımının tek golünü atan Abraham, "Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz Galip gelmemiz gerekiyordu. Eksik kalan rakibimize karşı bunu başarmalıydık.'' ifadelerini kullandı.

İngiliz forvet sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz.''

''Fedakarlık yapmam lazımdı''

Tammy Abraham sakatlığı ile ilgili, "Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurdum. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek." dedi.