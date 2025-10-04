Son Mühür - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, RAMS Park'ta oynanan derbide kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İlk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, El Bilal, Abraham
Önemli anlar
- 10. dakikada Cerny’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Emirhan Topçu altıpas önünde kafayla şansını denedi. Kaleci Uğurcan Çakır, topu üstten kornere çelmeyi başardı.
- 12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü’nün vuruşunu Uğurcan kurtardı, dönen topu Tammy Abraham tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
- 25. dakikada Galatasaray’da sakatlık yaşandı. Fildişili sağ bek Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Roland Sallai’ye bıraktı.
- 34. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Cerny’nin savunma arkasına gönderdiği pasta hareketlenen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza yayı önünde arkadan müdahalede bulunan Davinson Sanchez, hakem Yasin Kol tarafından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
- 55. dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Mert Günok’un kısa pasında baskı yapan Lucas Torreira, topu kaparak İlkay Gündoğan’a aktardı. İlkay, kaleci Mert’in yanından topu filelere göndererek skoru 1-1’e getirdi.
- Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Bu skorun ardından Galatasaray puanını 22’ye yükseltirken, Beşiktaş ise bir maç eksiğiyle 13 puana ulaştı. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak; Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
