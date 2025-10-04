Son Mühür - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, RAMS Park'ta oynanan derbide kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, El Bilal, Abraham

Bu skorun ardından Galatasaray puanını 22’ye yükseltirken, Beşiktaş ise bir maç eksiğiyle 13 puana ulaştı. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak; Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.