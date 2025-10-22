Avustralyalı sanatçı Tame Impala (Kevin Parker), uzun süredir merakla beklenen beşinci stüdyo albümü **“Deadbeat”**i Columbia Records / Sony Music etiketiyle yayımladı. Yeni albümün tanıtımı kapsamında Belçika’nın ünlü radyo istasyonu Studio Brussel’a konuk olan Parker, ilham kaynaklarını anlatırken Barış Manço’ya duyduğu hayranlığı dile getirdi.

70’lerin Türk müziği ilham oldu

Tame Impala, röportajında son yıllarda farklı müzik kültürlerinden beslendiğini anlattı. Özellikle 1970’lerin Türk müziğine yoğunlaştığını belirten Parker, bu dönemi keşfettiği zamanı “yaratıcı açıdan dönüm noktası” olarak tanımladı.

“Yaklaşık bir yıl önce, birkaç ay boyunca sadece 70’lerin Türk müziğini dinledim. O dönemin müzikal enerjisi beni çok etkiledi,” diyen sanatçı, Barış Manço’nun müziğinin yeni albümünde önemli bir rol oynadığını söyledi.

“Barış Manço, Türk Todd Rundgren gibiydi”

Kevin Parker, Barış Manço’yu “çok yönlü bir müzisyen” olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Barış Manço adında bir sanatçı var; ona Türk Todd Rundgren diyorum. Disko’dan psikedelik rock’a kadar pek çok türde üretim yapmış. Gerçekten favorilerimden biri.”

Sanatçı, Manço’nun müzikal çeşitliliğinin kendi bestelerinde ilham yarattığını ve özellikle “Loser” adlı parçanın temellerinde bu etkinin hissedildiğini belirtti.

“Loser” Barış Manço etkisiyle doğdu

Tame Impala’nın Deadbeat albümünde yer alan “Loser”, doğrudan Barış Manço’nun tarzından ilham alınarak bestelenmiş. Sanatçı, “Loser’ın” funk ve Anadolu rock tınılarını modern elektronik öğelerle birleştirdiğini, bu sayede hem nostaljik hem çağdaş bir atmosfer yakaladığını ifade etti.

Albümde ayrıca “End of Summer” ve “Dracula” adlı parçalar da bulunuyor. Bu üç şarkı, yayımlandıktan kısa süre sonra Billboard Hot 100 listesine giriş yaparak Kevin Parker’ın kariyerinde dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Deadbeat dünya turnesi başlıyor

Parker, yeni albümünü tanıtmak üzere 27 Ekim’de New York konseriyle başlayacak geniş kapsamlı bir dünya turnesine çıkıyor. Turne kapsamında sanatçının 2025 yılı boyunca Avrupa ve Asya şehirlerinde sahne alması bekleniyor.

“Deadbeat”, Tame Impala’nın önceki albümlerinden daha karanlık, elektronik ve deneysel bir çizgi izlerken; Barış Manço esintileriyle sanatçının müzikal evriminde Anadolu rock’a saygı duruşu niteliği taşıyor.