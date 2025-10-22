Son Mühür- Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan senaryo, başarılı yönetmen Uluç Bayraktar tarafından hayata geçirildi. Sekiz bölümden oluşan romantik dram türündeki dizi, güçlü hikayesi ve dikkat çekici oyunculuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Osman ve Nihal’in aşkı konu ediliyor

Aslı Enver dizide Nihal, Engin Akyürek ise Osman karakterine hayat veriyor. Dizi, yolları yıllar sonra yeniden kesişen iki eski aşığın hikayesini merkezine alıyor. Karakterlerin içsel çatışmaları, geçmişle yüzleşmeleri ve yeniden filizlenen duyguları, senaryoya derinlik kazandırıyor.

56 ülkede ilk 10’a girdi

Yayınlandığı ilk haftada büyük yankı uyandıran Enfes Bir Akşam, Netflix’in küresel izlenme listesinde 4. sıraya yükseldi. Avusturya, İtalya, Brezilya, İspanya ve Yunanistan dahil olmak üzere 56 ülkede en çok izlenen 10 yapım arasında yer aldı.

Dizi, hem yerli hem de yabancı izleyicilerden aldığı olumlu yorumlarla dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları, başrol ikilisinin performansına övgüler yağdırırken dizinin atmosferi ve görüntü yönetimi de büyük beğeni topladı.

Kadroda güçlü isimler bir arada

Başrollerin yanı sıra, yapımda Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Sedef Avcı, Selin Şekerci, Zeynep Oymak ve Ahmet Utlu gibi usta oyuncular da yer alıyor. Geniş kadro, dizinin dramatik yapısına katkı sağlarken karakter ilişkilerinin derinliğini artırıyor.

Uluslararası basından övgü

Diziye yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası basında da ilgi büyük. US Magazine eleştirisinde Aslı Enver’in performansına övgüde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Nihal, Enfes Bir Akşam’ın kalbi ve ruhu. Fransa’dan İstanbul’a dönüş sahnesinde ketum görünse de üzerindeki koyu renk paltoyu çıkarıp eski bir sürat teknesini tamir etmeye başladığında asıl karakterini görüyoruz. Başroller arasındaki kimya göz kamaştırıcı. Kadın başrol tam bir cazibe merkezi. Aralarındaki dinamik, diziye hem klasik hem modern bir yoğunluk kazandırıyor.”