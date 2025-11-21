Bu yazıda, tamamlayıcı sağlık sigortası aile indirimi hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerli olan bir sigorta türüdür Muayene, tahlil, ilaç ya da tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanan limitlerini aşan kısmı poliçe kapsamı dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece zorunlu katılım payı ödeyerek tedavi olabilirsiniz. Özellikle çocuklu ailelerde, tamamlayıcı sağlık sigortası önemli bir tasarruf ve güvence sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Neler?

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları genellikle iki ana kategoriye ayrılır:

1. Ayakta Tedavi Teminatı

Doktor muayenesi, laboratuvar tahlilleri, röntgen, fizik tedavi, ultrason, ilaç ve tetkik masrafları bu teminat kapsamındadır. Çocukların sık karşılaştığı grip, ateş, enfeksiyon gibi durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortasının bu teminatı aileler için büyük kolaylık sağlar.

2. Yatarak Tedavi Teminatı

Ameliyat, hastanede yatış, kemoterapi veya radyoterapi gibi uzun süreli tedaviler bu kapsamda değerlendirilir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde SGK anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavi hizmetlerinden limitsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Aile Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Özel İndirimler

Tamamlayıcı sağlık sigortasını aile paketi olarak yaptırdığınızda önemli avantajlar elde edersiniz. Sigorta şirketleri, aile fertlerini birlikte sigortalayan poliçelere özel indirimler uygular. Bu indirim oranları yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişebilir.

Aile indirimi sayesinde her bir aile bireyini ayrı ayrı sigortalamaya kıyasla çok daha ekonomik primler ödersiniz. Bu indirim özellikle çocuklu aileler için yıllık sigorta maliyetlerinde önemli bir tasarruf anlamına gelir. Tek bir poliçe altında tüm aile bireylerinin sigortalanması hem prim ödemelerinde avantaj sağlar hem de poliçe yönetimini kolaylaştırır.

TSS Poliçesine Eş Ekleme Prosedürü

Tamamlayıcı sağlık sigortası bireysel bir poliçedir ve sadece poliçe sahibi tarafından kullanılabilir. Ancak aile paketi şeklinde yapıldığında eşiniz de poliçe kapsamından faydalanabilir. Eşinizi poliçenize dahil etmek için belirli prosedürlerin takip edilmesi gerekir. Bu prosedürler genel olarak şunlardır:

Yeni evlendiğinizde veya ailenize yeni bir birey katıldığında, bunu sigorta şirketine bildirmeniz gerekir.

Eşinizi poliçenize eklerken, onun sağlık geçmişi ve mevcut rahatsızlıkları hakkında doğru bilgi vermeniz önemlidir. Kronik hastalıklar ve geçmişten gelen sağlık sorunları poliçe kapsamına alınmayabilir. Bu nedenle poliçe detaylarını dikkatlice inceleyip anlamanız gerekir.

Çocuklar İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Süreçleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ailenizin sağlık güvencesini genişletmek ve çocuklarınızı da koruma altına almak oldukça kolaydır. Yeni doğan bebekler veya evlat edinilen çocuklar da poliçeye dahil edilebilir. Yeni doğan bebekler için doğumdan sonraki ilk 15 günün ardından poliçe verilebilir. Bekleme süreleri tüm başvurularda standart şekilde uygulanır. Yani başvuru zamanlamasından bağımsız olarak poliçe kapsamındaki bekleme süresi koşulları değişmemektedir.