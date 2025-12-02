Eskişehir’de Maç Değil Şiddet Konuşuldu

Eskişehir’de 30 Kasım 2025 tarihinde oynanan Birlikspor–Eskişehir Kolej futbol karşılaşmasında saha içinde şiddet olayı meydana geldi.

Maç sırasında gerginlik tırmandı

Karşılaşma devam ederken Birlikspor teknik heyetinden bazı kişilerin orta hakem Mesut Eren’e yönelik saldırıda bulunduğu belirtildi. Yaşanan olay sonrası sahada büyük gerginlik oluştu. Saldırı sırasında darbedilen hakemin kanlar içinde kaldığı, yaşanan anların ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde saldırının kısa sürede büyüdüğü anlar yer aldı.

Rakip futbolcular müdahale etti

Kanlar içinde kalan hakem, rakip takım futbolcuları ve görevlilerin araya girmesiyle saldırıdan uzaklaştırıldı. Saha içinde güvenli bir alan oluşturuldu.

Hakem hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çağrılan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle hakem sahadan çıkartıldı. Mesut Eren, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.