İran'ın başkenti Tahran'da, sağlık riskleri taşıyan yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle kritik bir karar alındı. Tahran Valiliği, kirlilik seviyelerindeki tehlikeli artış sebebiyle yarın okulların ve kamu kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunun tatil edildiğini kamuoyuna duyurdu. Tatil edilen kurumlarda eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Başkentte hayat durdu: Tatil kararının detayları

İran medyasında yer alan Tahran Valiliği açıklamasına göre, başkentteki hava kalitesinin kabul edilebilir sınırların çok üzerine çıkması, bu zorunlu kararı beraberinde getirdi. Karar, Tahran ilinin Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis gibi belirlenmiş bazı ilçeleri dışındaki tüm bölgelerini kapsıyor.

Tatil, hem eğitim-öğretim kurumlarını (okullar) hem de resmi daireleri (kamu kuruluşları) içine alıyor. Bu hamle, özellikle hassas gruplar (çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) başta olmak üzere, başkent sakinlerinin kirliliğin olumsuz etkilerinden korunmasını amaçlıyor.

Eğitim ve çalışma uzaktan devam edecek

Hava kirliliği kaynaklı tatil ilan edilmesine rağmen, hayatın ve temel hizmetlerin aksamaması için önemli bir düzenleme yapıldı. Açıklamada, tatil kapsamına giren okullarda eğitimin uzaktan metotlarla sürdürüleceği kaydedildi.

Bu karar, Tahran'ın sık sık karşılaştığı kış aylarındaki hava kirliliği sorununa karşı alınan önlemlerin ciddiyetini gösteriyor. Hava kirliliğinin temel nedenleri arasında yoğun trafik, sanayi emisyonları ve coğrafi faktörlerin neden olduğu hava hareketlerindeki yavaşlama yer alıyor.