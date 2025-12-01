Olay, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Güzelyurt köyü sınırlarında, öğle saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelale mevkisine giden Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

Ekipler seferber edildi

Düştüğü noktada mahsur kalan Korkmaz için arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin koordineli çalışmasıyla Korkmaz, uzun süren bir operasyonun ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Traktör römorkuyla ambulansa taşındı

Yaralı muhtar, ilk olarak traktör römorkuyla ambulansa ulaştırıldı. Ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hasan Korkmaz’ın vücudunda çeşitli kırıklar tespit edildi. Tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.