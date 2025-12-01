Oxford İngilizce Sözlüğü , 2025 yılının en dikkat çekici ve yaygın kullanılan kelimesini belirledi: ‘Rage bait’ (Öfke yemi). Bu terim, çevrim içi platformlarda etkileşim oranlarını artırmak amacıyla bilerek provoke edici ve öfke uyandırıcı içerik üretme stratejisini tanımlıyor. Sözlük yetkilileri, kelimenin kullanım sıklığının son bir yıl içinde üç katına çıktığını rapor etti.

Dijital dünyanın yeni etkileşim tuzağı: ‘Rage Bait’

Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından yılın kelimesi olarak ilan edilen "Rage bait", dijital iletişimde bir trendin adresi haline geldi. Kelime, özellikle sosyal medya ekosisteminde, kullanıcıların tepkisini çekmek, onları kızdırmak veya incitici paylaşımlarla kışkırtmak suretiyle etkileşimi (yorum, beğeni, paylaşım) ve trafik hacmini artırmayı amaçlayan içerikleri ifade ediyor.

Sözlük uzmanlarına göre, bu terimin yaygınlaşması, internet kültürünün ne yönde evrildiğinin çarpıcı bir göstergesi. İnternet kullanıcılarının duygusal tepkilerinin, platform algoritması için değerli bir metrik haline gelmesiyle birlikte, bu tür manipülatif içerikler sıklıkla üretilmeye başlandı.

Kullanım oranında yüzde 300’lük artış dikkat çekiyor

Sözlük yetkilileri, "rage bait" kelimesinin popülaritesindeki artışın sadece kültürel bir gözlemden ibaret olmadığını, aynı zamanda somut verilere dayandığını vurguluyor. Yapılan analizlere göre, bu terimin dijital ve basılı kaynaklardaki kullanım oranı, son 12 aylık periyot içerisinde tam üç kat artış gösterdi. Bu hızlı yükseliş, terimin 2025 yılına damgasını vuran kavram olarak seçilmesinde belirleyici oldu.

Oxford İngilizce Sözlüğü, "rage bait"i, bilinçli olarak kızdırıcı, öfkelendirici veya provoke edici içerik üretme yöntemi olarak tanımlıyor. Bu yöntemin temel amacının, içeriğe gelen yoğun tepkiler sayesinde tıklama sayısını ve site/hesap trafiğini yükseltmek olduğu belirtildi. Seçim, sosyal medya platformlarının algoritma odaklı yapısının, kullanıcıların olumlu değil, negatif duygusal tepkilerini ödüllendirdiğine dair bir tartışmayı da beraberinde getirdi.