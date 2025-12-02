Çorum’da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Kaza, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü mevkiinde gerçekleşti.

Otomobil bariyerlere çarptı

Edinilen bilgiye göre, Hakan Y. yönetimindeki 19 AGJ 870 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu, sürücü yaralandı.

Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.