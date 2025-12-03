Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı yüklü şekilde seyre çıkan “MIDVOLGA-2” adlı gemi, Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdi. İhbarın ardından gemi kaptanı en yakın güvenli bölgeye yönelme kararı aldı.

Sahil güvenlik eskortuyla Sinop’a ulaştı

Türk kara sularına giriş yapan gemiye, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından refakat sağlandı. Güvenli şekilde Sinop açıklarına ulaşan gemi, burada demir atarak inceleme sürecinin başlamasını beklemeye geçti.

13 personelde olumsuzluk bulunmuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gemide görevli 13 personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinin iletilmediği belirtildi. Açıklamada, geminin kendi makine gücüyle Sinop istikametine seyrettiği bilgisi paylaşıldı. Geminin saldırı sonrası oluşan durumuna ilişkin teknik değerlendirmenin, bölgeye ulaşacak uzman ekipler tarafından yapılacağı belirtildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından geminin yoluna devam edip etmeyeceğine karar verilecek.