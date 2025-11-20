Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sıfır Atık Market projesi ile geri dönüştürülebilir malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırıldığını ve aynı zamanda ilçe sakinlerinin bütçelerine önemli katkılar sağlandığını belirtti. Başkan Sandıkçı, "Canik'te sıfır atık bilincini yaygınlaştırıyor, halkımızın ekonomik refahına destek oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Çevresel duyarlılıkta yeni adımlar ve eğitim merkezleri

Başkan İbrahim Sandıkçı, çevre sağlığı, geri dönüşüm ve sıfır atık prensipleri etrafında şekillenen toplumsal farkındalık projelerine hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Daha önce 7'den 70'e her yaş grubuna uygulamalı eğitimler sunan Namiye Mümin Erol Canik Orman Okulu ve Canik Sıfır Atık Köyü gibi merkezleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Sandıkçı, son olarak Canik Sıfır Atık Marketi'ni de hizmete açtıklarını duyurdu. Bu pazar konseptiyle sürdürülebilir bir geleceğe dikkat çekerken, hanelerin ekonomilerine doğrudan katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti. Vatandaşların, evlerinde özenle ayırdıkları geri dönüştürülebilir atıkları getirerek marketten alışveriş yapabildiğini belirterek, "Canik Sıfır Atık Marketimiz, aile ekonomilerine destek olma misyonu üstleniyor" dedi. Ayrıca, kısa bir süre sonra Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'nın da ilçe sokaklarında hizmet vermeye başlayacağının müjdesini verdi.

Puanlarla alışveriş imkanı sunan benzersiz market konsepti

Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Sıfır Atık Marketi'nde nakit para kullanılmıyor; burada temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve özel olarak glutensiz gıda reyonları mevcut" bilgisini paylaştı. Marketin, ilçe halkının bütçesine katkı sağlamanın yanı sıra sıfır atık kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen sıfır atık girişimlerinin, dünya genelinde yaşanabilir bir gelecek için kritik bir farkındalık yarattığını belirtti.

Sandıkçı, "İlçemizde sunduğumuz Canik Sıfır Atık Marketimiz, bu farkındalığın artmasına öncülük ederken, ailelerimize cam, metal, plastik ve alüminyum gibi geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırarak getirmeleri karşılığında alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Atıklar, kilo bazında puanlanarak sisteme işleniyor ve vatandaşlarımız biriktirdikleri puanlarla temel gıda, temizlik ve glutensiz ürün reyonlarımızdan istedikleri ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" şeklinde konuştu.

Mobil araçla hane ekonomisine yeni destek müjdesi

Aile bütçelerini güçlendirmeyi hedefleyen projelere sürekli yenilerini eklemeye kararlı olduklarını kaydeden Başkan Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi'nin başarısının ardından Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'nı da hizmete sunacaklarını duyurdu. "Hane ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Mobil aracımızla hem doğru atık yönetimi konusunda bilinç oluşturacağız hem de ailelere destek sağlayacağız" dedi.

Belirlenen bir program dâhilinde mahallelerde sürekli hareket edecek olan bu araç, vatandaşlardan toplayacağı geri dönüştürülebilir atıkları yerinde tasnif edecek. Sandıkçı, araçta yapılacak kayıt işlemlerinin ardından vatandaşlara alışveriş kartı tanımlanacağını ve atıkların türü ve ağırlığına göre puan sistemiyle karta yükleme yapılacağını açıkladı. "Atıklarını getirerek kartına puanları yükleyen hemşehrilerimiz, biriken bu puanları sadece Canik Sıfır Atık Marketi'nde değil, aynı zamanda anlaşmalı belirli marketlerde de kullanabilecek. Sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre yönetimi alanında toplumsal katılımı ve farkındalığı artıracak bu projemizle, aile ekonomisine önemli bir destek sunmayı sürdüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.