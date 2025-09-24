Son Mühür- Bakanlık tarafından açıklanan liste, tüketicilerin güvenilir olarak bildiği ürünlerde yapılan hileleri gözler önüne serdi. Geçmiş listelerde sucuk, kıyma, baharat ve köfte gibi ürünlerdeki hileler gündeme gelirken, bu kez özellikle beyaz peynir çeşitlerinde uygunsuzluklar tespit edildi.

Denizli’de yağ oranı düşük beyaz peynir

Denizli merkezli Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde, olması gereken yağ oranının düşük çıktığı belirlendi. Bu durum, ürünün mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle listeye dahil edilmesine neden oldu.

Kars’ta “Eritme Tuzu” hilesi

Kars’ta faaliyet gösteren Alaaddin Süt Ürünleri’nin tam yağlı taze kaşar peynirinde ise eritme tuzu kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde de benzer bir uygunsuzluk tespit edildi.

Eritme Tuzu nedir?

Eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak amacıyla kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Bu maddeler, ürünlerin doku kalitesini iyileştirmek için geliştirilmiş olsa da, tüketiciye bilgi verilmeden kullanılması mevzuata aykırı kabul ediliyor.

Tost peyniri ve tereyağında yağ oyunu

Konya’da üretim yapan Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde eritme tuzu bulundu. Aynı şehirdeki Yoğurmacı markasının tereyağında ise yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Bartın’da yağ oranı düşük peynir

Bartın merkezli Türkova markasının tam yağlı diye pazarladığı taze sandviç peynirinde düşük yağ oranı belirlendi. Bu uygunsuzluk da markanın Bakanlık listesine girmesine yol açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurgularken, tüketicilerin de etiket bilgilerini dikkatle incelemesi gerektiğini hatırlattı. Yeni ifşa listesiyle birlikte vatandaşlar, hangi markalarda hile yapıldığını doğrudan görebiliyor.