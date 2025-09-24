Son Mühür - Ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ATM’lere yöneliyor; ancak para çekme veya yatırma işlemleri sırasında bazı detaylara dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Her bankanın ATM’si farklı özellikler taşısa da çoğu benzer uyarı sistemleriyle çalışıyor. Özellikle para yatırma işlemi tamamlanmadan ATM'den uzaklaşılması durumunda yatırılan tutar kaybolabiliyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Avcılar’da bir vatandaşın ATM'nin uyarı sesini fark etmemesi ve bölgeden ayrılması sonucu yaşadığı para kaybı, bu tür ihmallerin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.

ATM'lerdeki uyarı sesi

ATM’lerde işlem yaparken yalnızca ekrandaki yazı ve yönergeleri değil, aynı zamanda sesli uyarıları da dikkate almak, olası maddi kayıpların önüne geçilmesini sağlayabiliyor. Bankaların kullanımına sunduğu ATM’ler genellikle kartın alınması, paranın hazneden çekilmesi ya da işlemin reddedilmesi gibi durumlarda sesli uyarılarla kullanıcıyı bilgilendiriyor.

Para yatırma işlemi sırasında gerekli onayı vermezseniz, ATM bir süre sonra yatırılan parayı iade eder. Ancak bu aşamada sesli uyarıyı fark etmeden bölgeden uzaklaşırsanız, paranız ATM haznesinde açıkta kalabilir ve başkalarının eline geçme riski doğabilir. 21 Bin Lira kaptırdı İstanbul Avcılar’da Ali Sevim isimli bir vatandaş, ev kirasını ödemek amacıyla 21 bin lirayı ATM’ye yatırdı ancak onay tuşuna basmadan bölgeden ayrıldı. İşlemi tamamlamayan ATM, parayı iade etti. Bu sırada uyarı sesini duyan yoldan geçen bir kişi, haznedeki parayı alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polise başvuran Sevim, parayı alan kişinin geri dönmesini istiyor. Bankalar, bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için ATM işlemleri sırasında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor. ATM'lerdeki uyarı sesleri ne anlama geliyor? Tek ve kısa 'bip': Kartınızı yerleştirdikten sonra işlem başladığında, kartınızı geri almanız gerektiğinde ya da para çekme veya yatırma işlemi tamamlandığında duyulur. İki ya da üç kısa bip: Kart ya da para zamanında alınmazsa veya yatırılan tutar onaylanmadıysa, ATM kullanıcıyı dikkatli olması için birkaç kısa bip sesiyle uyarır. Uzun ve kesintisiz 'bip': İşlem sırasında bir sorun yaşandığında — örneğin para sıkışması, geçersiz banknot kullanımı ya da işlemin iptali gibi durumlarda — bu uyarı sesi devreye girer. Düzenli aralıklarla tekrar eden 'bip': Kart veya para uzun süre alınmazsa ya da güvenlik gerekçesiyle ATM kartı iade etmiyorsa, kullanıcıyı uyarmak için düzenli ve tekrar eden bir bip sesi çalar.