Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir’in en yoğun noktalarından biri olan Alsancak’ta bulunan Tam Otomatik Otopark’ın önünde yaşayan vatandaşlar, aylardır artan trafik ve gürültü nedeniyle isyanda. Otoparka girmek için sıraya giren araçlar sokak boyunca uzun kuyruklar oluşturuyor bu durum hem trafiği kilitliyor hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor.

Mahalleli: “Kapı-pencere açamıyoruz”

Sokakta yaşayan çok sayıda kişi, özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan araç sıralarının sokakta neredeyse sürekli bir motor gürültüsü yarattığını belirtiyor. Otoparka giriş sırasında araçların uzun süre rölantide beklemesi nedeniyle egzoz dumanı sokakta kalıyor; bu da havanın ağırlaşmasına ve kirliliğin hissedilir derecede artmasına yol açıyor.

Bir mahalle sakini durumu şöyle anlattı:



“Evlerimiz adeta egzoz odasına döndü. Yaz-kış fark etmiyor, cam açamıyoruz. Çocuklar dışarıya çıkınca motor dumanı soluyor. Akşamları sürekli korna ve motor sesi var. Bu yoğunluğa artık dayanacak gücümüz kalmadı.”

Trafik sıkışıklığı caddeye ve arka sokağa taşıyor

Otopark girişindeki kuyruk zaman zaman ana caddeye ve arka sokağa kadar uzuyor. Bu da özellikle iş çıkış saatlerinde Alsancak trafiğinin tamamen kilitlenmesine sebep oluyor.

“Çözüm bulunmalı” çağrısı

Vatandaşlar, otoparkın kullanım yoğunluğuna rağmen çevre düzenlemesinin doğru planlanmadığını, giriş-çıkış alanında trafik yönlendirmesinin eksik olduğunu ifade ederek belediyeden acil çözüm talep ediyor.