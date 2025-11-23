Son Mühür/ Osman Günden- 2025 yılının mart ayında hayatını kaybeden iki değerli sanatçı, yılın son günlerinde düzenlenecek özel bir müzik programıyla hatırlanacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek gecede İzBB Metropol Orkestrası sahne alacak. Orkestra, Şef Şenol Şentürk yönetiminde, Konak ve Akbayram’ın hafızalara kazınan eserlerini senfonik düzenlemelerle yorumlayacak.

Genç solistler sahne alacak

Anma konserinde Merve Mete, Su Tamay, Çağrı Ergin, Hasan Karar ve Hüseyin Tolu solist olarak yer alacak. Genç sanatçıların seslendireceği eserler, iki ustanın müzikal mirasına modern ve etkileyici bir dokunuş katacak.

Etkinlik ücretsiz gerçekleştirilecek

Konser, 2 Aralık 2025 saat 20.00’de AASSM Büyük Salon’da yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, tüm sanatseverler için ücretsiz olarak izlenebilecek. Gece, Edip Akbayram’ın toplumsal iz taşıyan eserleriyle Volkan Konak’ın duygusal yorumlarını yeniden hatırlatmayı hedefliyor.