Taksiciler ile TAG arasında devam eden hukuki süreçte 6’ncı duruşma görüldü. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, bilirkişi raporunun eksik olması nedeniyle davanın karara bağlanamadığı belirtildi. Mahkeme, ek bilirkişi raporu alınmasına hükmederek davayı 24 Haziran 2026 tarihine erteledi.

Duruşma Çağlayan Adliyesi’nde yapıldı

TAG hizmetine karşı açılan davanın 6’ncı duruşması, 19 Aralık 2025 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Davacı taraflar arasında İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı taşımacı kooperatifleri ile Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda şoförler ve otomobilciler odası yer aldı.

Mahkeme: Ek Bilirkişi raporu zorunlu

Mahkeme heyeti, uyuşmazlığın sağlıklı şekilde çözülebilmesi için bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu vurguladı. Mevcut raporla karar verilmesinin mümkün olmadığına kanaat getiren mahkeme, dosyaya ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

TAG Kurucusu Öktem: “Adalete güvenimiz tam”

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, karşı tarafın yenilikçi ulaşım çözümlerini engellemeye çalıştığını savundu. Öktem, bazı davacı vekillerinin duruşma sırasında mahkeme üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürerek,

“Bizim adalete güvenimiz yüzde 100. Bu davayı kazanacağımızdan eminiz. 24 Haziran 2026’da yine adliye önünde olacağız” ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrası gerginlik yaşandı

2023 yılında başlayan dava sürecinin son duruşması nedeniyle taraflar Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. Duruşma sonrası grupların büyük kısmı dağılırken, bir grup taksicinin E-5 karayolunu kapattığı ve TAG sürücülerine yönelik saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Polis müdahale etti, Trafik açıldı

Olaylar üzerine polis ekipleri bölgeye müdahale etti. Yol kısa süre içinde trafiğe açılırken, yaşanan gerginlik güvenlik önlemleriyle kontrol altına alındı.