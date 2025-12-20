Son Mühür/ Osman Günden - “Genç dostu kent” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar’daki Meslek Fabrikası bünyesinde yer alan Dijital Gençlik Merkezi aracılığıyla gençleri teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor. 15–30 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerle, katılımcıların dijital becerilerinin geliştirilmesi ve girişimcilik ekosistemine dâhil edilmesi amaçlanıyor.

Girişimcilikte ilk adım

Eğitim programı, 22 Aralık Pazartesi günü 13.30–16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek “Girişimcilik 101 ve Tasarım Odaklı Düşünme” atölyesiyle başlayacak. Program kapsamında girişimciliğin temel kavramları ele alınacak; Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımıyla problem çözme ve yenilikçi fikir geliştirme becerileri üzerinde durulacak. Sosyal etki yaratan sürdürülebilir projelere yönelik uygulamalı çalışmalar da yapılacak.

Yapay zekâ destekli dijital tasarım

23 Aralık Salı günü 13.30–17.30 saatleri arasında düzenlenecek “Canva ile Dijital Tasarım Atölyesi”nde ise yapay zekâ destekli araçların kullanımı öne çıkacak. Atölyede kullanıcı arayüzü tasarımı, web sitesi oluşturma, etkili sunum teknikleri ile afiş ve sosyal medya içerik üretimi uygulamalı olarak ele alınacak.

Katılım belgesi verilecek

Eğitimlerin verimliliğini artırmak amacıyla Dijital Tasarım Atölyesi’nin kontenjanı 14 kişi ile sınırlandırıldı. Atölyelere katılan gençlere, kariyer süreçlerinde referans olarak kullanılabilecek Avrupa Birliği logolu katılım belgesi verilecek.