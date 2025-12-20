Son Mühür/ Merve Turan - İZSU Genel Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü yatırımlarla İzmir tarihinin en büyük altyapı hamlelerinden birine imza attı. Yılın ilk 11 ayında toplam 7,3 milyar TL’lik yatırım gerçekleştiren kurum, yalnızca bütçe büyüklüğüyle değil, projelerin çeşitliliği ve kentin tamamına yayılan etkisiyle de dikkat çekti. Hayata geçirilen çalışmalar; su güvenliğinin artırılması, taşkın risklerinin azaltılması, Körfez ekosisteminin iyileştirilmesi ve uzun vadeli altyapı stratejisinin güçlendirilmesi açısından kritik bir rol üstlendi.

Kayıp-kaçak oranı yüzde 25,8’e geriledi

Artan nüfus ve yaz aylarında yükselen su tüketimi dikkate alınarak içme suyu altyapısı 2025 yılında kapsamlı biçimde güçlendirildi. Bu kapsamda 2,4 milyar TL’lik yatırımla 294 kilometre yeni içme suyu hattı döşendi, 434 kilometre hat yenilendi ve onarıldı. Açılan 103 yeni sondaj kuyusuyla kente ilave su kaynakları kazandırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda metropol ilçelerde içme suyundaki kayıp-kaçak oranı yüzde 25,8’e düşürüldü. Bu oran, su kaynaklarının korunmasının yanı sıra kurum bütçesinde önemli tasarruf sağladı.

3,5 milyar liralık yatırımla güçlü kanal altyapısı

Atık su altyapısının sağlıklı işletilmesi amacıyla 2025 yılı boyunca 3,5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Bu süreçte 51 kilometre yeni atık su hattı imal edildi, 54 kilometre hat yenilendi ve onarıldı. Ayrıca 1.164 kilometrelik hatta temizlik çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalar; Karabağlar, Bayraklı, Konak ve Bornova başta olmak üzere birçok ilçede koku sorunlarının azalmasına ve şiddetli yağışlarda taşkın riskinin düşmesine katkı sağladı.

İklim krizine karşı güçlü altyapı kalkanı

İklim değişikliğinin etkilerine karşı kenti korumak amacıyla 2025 yılında yağmur suyu, dere ıslahı ve Körfez tarama projelerine 1,1 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Bu kapsamda 32 kilometre yeni yağmur suyu hattı imal edildi, 20 kilometre hatta bakım-onarım gerçekleştirildi. 92 kilometrelik yağmur suyu ızgarası temizlendi. Dere yataklarında 2 kilometre ıslah çalışması tamamlandı, 1.045 kilometrelik dere hattında temizlik yapıldı. İzmir Körfezi’nde ise 492 bin metreküp dip çamuru tarama çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla birçok bölgede taşkın riski önemli ölçüde azaltıldı.

Kendi enerjisini üreten kurum

İZSU, artan enerji maliyetlerine karşı yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdı. 272 milyon TL’lik yatırımla üç yeni yenilenebilir enerji santrali tamamlandı, yedi santralin yapımı sürdürülüyor. Arıtma tesisleri ve pompa istasyonlarında 143 pompa ve blower yenilendi. Yatırımların devreye girmesiyle birlikte elektrik tüketiminin azaltılması ve işletme maliyetlerinde önemli tasarruf sağlanması hedeflendi.

20 ayda toplam 11 milyar liralık yatırım

Son 20 aylık dönemde İZSU Genel Müdürlüğü; içme suyu projelerine 3,7 milyar TL, atık su projelerine 5,3 milyar TL, yağmur suyu projelerine 1,6 milyar TL ve yenilenebilir enerji yatırımlarına 360 milyon TL olmak üzere toplam 11 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Bu süreçte 650 kilometre içme suyu şebekesi imal edildi, 140 yeni sondaj kuyusu açıldı. Menemen İçme Suyu Projesi tamamlandı, Halkapınar iletim hatları ile 7 bin metreküplük yeni içme suyu deposu hizmete alındı. Üç büyük atık su arıtma yatırımıyla günlük arıtma kapasitesi 271 bin metreküp artırıldı; İzmir’in toplam arıtma kapasitesi yaklaşık yüzde 28 oranında büyütüldü.