Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi’nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen saldırının, masum sivillere karşı işlenmiş vahşi bir suç olduğu ifade edildi. Saldırının ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğu vurgulandı.

İki ayda 400’den fazla can kaybı

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü, bu süreçte 400’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail’in Gazze genelinde ateşkes hükümlerini sistematik biçimde ihlal ettiği ileri sürüldü.

Ambulans ve sağlık ekiplerine engelleme iddiası

Hamas, İsrail’in yalnızca sivilleri hedef almakla kalmadığını, yaralılara müdahale etmek isteyen ambulans ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını da engellediğini belirtti. Bu durumun insani krizi derinleştirdiği ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu savunuldu.

Uluslararası sessizliğe tepki

Gazze’de işlenen suçlar karşısında uluslararası alanda sessizlik ve acizlik yaşandığı belirtilen açıklamada, arabulucu ülkeler, ateşkese garantör devletler ve ABD yönetimi sorumluluk almaya çağrıldı. İsrail’in ihlallerine karşı somut adım atılması talep edildi.

Netanyahu hükümetine acil müdahale çağrısı

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına aykırı şartlar dayatma girişimlerinin engellenmesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Okul saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi’nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Gazze Şehitleri Okulu’nu hedef alan saldırıda 1’i kadın olmak üzere 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Görgü tanıkları, İsrail tankının okul çevresine yaklaşarak bir düğün töreni sırasında saldırıyı düzenlediğini ve sağlık ekiplerinin bölgeye girişinin engellendiğini aktardı. İsrail ordusu ise saldırıda sivillerin hedef alındığını kabul etti.

Gazze’de ateşkes ve esir takası süreci

Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Müzakereler sonunda imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi. İsrail ordusunun anlaşmada belirtilen “Sarı Hat”tan çekilmesinin ardından Gazze Şeridi genelinde ateşkesin aynı gün devreye alındığı açıklanmıştı.