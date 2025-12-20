Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde duyurduğu “Duraktayım” uygulamasının yeni özelliği devreye alındı. Güncellemeyle birlikte uygulama, tekerlekli sandalye kullanıcılarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Şoförler yolcuyu önceden görüyor

Yeni sistem sayesinde ESHOT şoförleri, durakta tekerlekli sandalyeli bir yolcunun beklediğini araç durağa ulaşmadan önce görebiliyor. Böylece otobüs, engelli rampasının en uygun şekilde açılabileceği noktaya yanaştırılıyor.

Teknolojik altyapı yeniden düzenlendi

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, daha önce yalnızca görme engelli yurttaşların kullanımına sunulan altyapı, fiziksel engelli yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi. Sistem, IOS ve Android işletim sistemlerinde ücretsiz olarak erişilebilen ESHOT Mobil uygulaması üzerinden aktif hale getirildi.

Bildirim doğrudan şoför ekranına düşüyor

Uygulama üzerinden durakta bekleyen tekerlekli sandalye kullanıcıları bildirim gönderiyor. Bu bildirim doğrudan şoför ekranına yansıyor. Şoför, yolcunun durumunu önceden görerek aracı rampanın güvenli şekilde açılabileceği konumda durduruyor.

Uygulama fiilen kullanılmaya başlandı

Görme engelli yurttaşların sesli komutlarla durak ve hat seçimi yapabildiği, dış anons sistemiyle aracı tespit edebildiği “Duraktayım” uygulaması, yapılan güncellemeyle birlikte tekerlekli sandalye kullanıcıları için de sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı.