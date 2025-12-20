Son Mühür- İzmir’de hafta sonu için beklenen sağanak yağış tahminleri güncellendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, pazar günü etkili olması öngörülen yağışlı hava kentte görülmeyecek. Yağmurun İzmir’e girişinin önümüzdeki hafta çarşamba gününe kaldığı bildirildi.

Kuraklığın sürdüğü ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediği kentte, yağış beklentisi bir kez daha ertelenmiş oldu. Son tahminlere göre İzmir’de bugün (cumartesi) hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Pazar günü ise çok bulutlu bir hava beklenirken, termometreler 17 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji verilerine göre çarşamba gününe kadar kent genelinde yağış beklenmiyor. Yağmur bulutlarının yön değiştirmesiyle birlikte İzmir, hafta sonunu yağışsız ancak bulutlu bir havayla geçirecek.