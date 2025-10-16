Son Mühür/ Merve Turan - TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen “Girişimde Kadın Gücü Projesi” kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve BASİFED ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda “İlham Buluşması ve Satın Alma Günü” düzenlendi. Etkinlikte, girişimci kadınların üretim yolculuklarına güç katmak, başarı hikâyelerini paylaşmak ve tedarik zincirinde yeni iş birlikleri kurmak amaçlandı.



Kadın girişimciler, zincir market, e-ticaret ve yatırımcı temsilcilerinin stantlarını ziyaret ederek ürünlerini tanıtma ve yeni bağlantılar kurma fırsatı buldu. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra belediye bürokratları, iş dünyası temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Başkan Tugay’dan Kadın Girişimcilik Konseyi çağrısı

Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kadınların her alanda desteklenmesi gerektiğini vurguladı. İzmir’de turizm, gıda ve tarım konseylerinin bulunduğunu hatırlatan Tugay, “Kadınların desteklenmesi için Kadın Girişimcilik Konseyi’ni en kısa sürede kurmalıyız. Hepinizi bu konseye katılmaya, birlikte çalışmaya davet ediyorum. Katılımcılığı yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz” dedi.



Kadınların yaşamın her alanında önüne konan engellere rağmen başarı gösterdiğini belirten Tugay, “Kadınlar erkeklerle eşit imkânlara sahip olsaydı, yaşamın her alanında çok daha başarılı olurlardı. Kadınların önündeki engelleri kaldırmak, toplumun ve geleceğin önünü açmaktır” ifadelerini kullandı.

“İzmir’e böyle bir belediye yakışır”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın odaklı çalışmalarına da değinen Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların iş yaşamında, eğitimde, siyasette ve istihdamda eşit şekilde yer alması için yüzlerce çalışma yürüten bir kurum. Böyle bir belediyenin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. İzmir’e böyle bir belediye yakışır. Kadınların daha güçlü olduğu bir kent için kararlılıkla çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplumsal dönüşüm ve kadın gücü

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, kadınların karar alma mekanizmalarında yer almasının önemine dikkat çekti. Açık, “Toplumun yarısını oluşturan kadınların her alanda etkin olması gerekiyor. Girişimde Kadın Gücü Projesi ile 10 bin kadına ulaştık. Kadınların iş dünyasında güçlenmesi için çok önemli adımlar atıyoruz” dedi.

“Umudumuz milyonlara ulaşmak”

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, projeyle kadınların unuttukları potansiyeli yeniden hatırladıklarını söyledi. Kurtuluş, “İzmir kurtuluşun ve kuruluşun simgesi. Bugün burada modern Türkiye’nin kuruluşunda yer alan kadınların mirasını yaşatan girişimci kadınlarla birlikteyiz. Umudumuz, bu projeyle milyonlarca kadına ulaşmak” ifadelerini kullandı.

“Kadınların güçlenmesi bir gereklilik”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ise kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin yalnızca fırsat eşitliği değil, toplumsal refahın da gerekliliği olduğunu söyledi. “Ülke nüfusumuzun yarısı kadın. İş gücüne katılım oranı yüzde 35 seviyesinde. Kadınların işletmelerini desteklemek, kent ve bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlar” dedi.

İlham veren kadınlar başarı hikâyelerini paylaştı

Etkinlikte düzenlenen panellerde girişimci kadınlar başarı hikâyelerini anlattı. “Mentilerden Başarı Hikâyeleri” panelinde Aslı Sicim, Funda Sağlam, Işıl Karaçor Akıncı, Menekşe Kısmet, Özlem Aktaş, Selvin Yeşukan ve Seyhan Kurban deneyimlerini aktardı. “Tedarikte Güç: Girişimci Kadınlarla Büyümek” başlıklı ana panelde ise iş dünyasının temsilcileri kadın girişimcilerle iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

“Üretimin içinde kadın var”

Girişimci Funda Sağlam, “Şarküteri ve buckery ürünleri üretiyoruz, 9 şubemiz var. Kadın Gücü Projesi mentorluk programı bize büyük katkı sağladı. Şirketimizin yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor” dedi. Aliağa’da Helvacı kilimi üreten Melahat Özden ise, “Kadim bir kültürü yeniden yaşatıyoruz. Bu iş hem bize kazanç sağlıyor hem de kadınlara istihdam yaratıyor” diye konuştu.

Girişimde Kadın Gücü Projesi

TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteğiyle 2021’de başlatılan “Girişimde Kadın Gücü Projesi”, girişimci kadınların dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine uyum sağlamasına katkı sunuyor. Proje kapsamında 2024–2026 yılları arasında 81 ilde 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.