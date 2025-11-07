Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri sanal devriye faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Son gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, toplum ahlakını bozmaya yönelik içerikler yayınlayan 31 farklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyen içeriklere darbe

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin sanal devriyeler sırasında dikkatli incelemeler yaparak, özellikle genel ahlak kurallarına aykırı ve toplum yapısını tehdit eden paylaşımları mercek altına aldı. Tespit edilen hesapların, cinsel içerikli ve müstehcen görüntüler yayımlayarak özellikle çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek yayınlar yaptığı belirlendi. Bu tür içeriklerin hızla yayılmasının önüne geçmek amacıyla, ilgili kanun maddeleri doğrultusunda söz konusu 31 hesaba anında müdahale edilerek erişimleri kısıtlandı. Emniyet yetkilileri, çocukların güvenli internet ortamında bulunma hakkının korunmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Yıl içinde toplam 468 hesaba erişim kısıtlandı

Kayseri Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 2025 yılı boyunca süregelen sanal devriye performansı dikkat çekiyor. 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi' hakkındaki kanun çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yılbaşından bu yana toplamda 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş durumda. Bu yüksek sayı, dijital platformlardaki yasa dışı faaliyetlerin ve zararlı içeriklerin yaygınlığını gösterirken, aynı zamanda emniyetin siber alandaki etkin mücadelesinin boyutunu da ortaya koyuyor. Yetkililer, internet kullanıcılarının siber güvenliği ve kamu düzenini korumak amacıyla bu tür sanal denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.