Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, internet ve sosyal medya mecralarını kullanarak fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 29 ilde yürütülen eş zamanlı baskınlarda 85 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen hukuki süreç sonunda 42 kişi "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

İnternet üzerinden dini istismar ve şantaj

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, dijital platformlarda sahte hesaplar ve özel olarak tasarlanmış internet siteleri üzerinden vatandaşların dini hassasiyetlerini ve inançlarını hedef alan bir dolandırıcılık ağı tespit etti. Başlatılan derinlemesine soruşturmada, şüphelilerin kendilerini medyum veya hoca olarak tanıtarak, sahte fal ve büyü hizmetleri karşılığında mağdurlardan haksız kazanç sağladığı belirlendi. Bu şebekenin, ilk aşamada iletişime geçtiği 56 kişiyi yaklaşık 6 milyon Türk Lirası zarara uğrattığı ortaya çıktı. İşin daha vahim boyutu ise; şüphelilerin bu paraları aldıktan sonra dahi, mağdurlara ait özel bilgileri ve konuşma kayıtlarını kullanarak 'sorgu panelleri' üzerinden tehdit ve şantaj yoluyla ek paralar talep etmesiydi. Soruşturma kapsamında bu yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlenen toplam 104 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 10'unun halihazırda farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu kaydedildi.

Geniş çaplı operasyon ve hukuki süreç

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin titizlikle belirlenmesinin ardından, Türkiye genelinde 29 ilde eş zamanlı operasyon düğmesine bastı. Düzenlenen bu kapsamlı baskınlarda, aranan şüphelilerden 85’i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 14 şüpheli serbest bırakılırken, kalan 71 şüpheli sağlık kontrolleri sonrası adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerin ardından 16 kişi hakkında daha serbest bırakılma kararı verilirken, suçun niteliği ve delil durumu göz önüne alınarak 55 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk işlemi yapıldı.

Yüksek sayıda tutuklama kararı

Yoğun bir duruşma maratonunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen 55 şüphelinin durumunu değerlendirdi. Toplanan deliller, mağdur beyanları ve şüphelilerin örgütlü yapısı dikkate alınarak 42 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Böylece, sanal ortamda vatandaşların manevi değerlerini sömürerek haksız kazanç elde eden şebekenin önemli bir kısmı cezaevine gönderilmiş oldu. Kalan 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar, dolandırıcılık suçlarına karşı yürütülen mücadelenin ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Mağdurların zararlarının tespiti ve şebekenin tüm bağlantılarının deşifre edilmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.