Son Mühür- 2013-2016 seneleri içerisinde Vine uygulmasında paylaştığı komik videolarla geniş çapta hayran kitlesine ulaşan Emre Mutlu, Instagram’da 2 milyonu geçen takipçisi sayısı ile isminden söz ettiriyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme oturan ünlü isim, bu sefer de şaşkına çeviren kilo verme süreci ile gündeme oturdu.

Vine uygulamasının kapanmasının ardından neler oldu?

Vine’ın kapatılmasından sonra Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında etkin şekilde içerik üreticiliğine devam etti. Şu anda Instagram’da 2 milyondan fazla takipçiye sahip olan Mutlu, paylaştığı videolarla hem eğlendirmeye hem de takipçileri ile güçlü bir iletişim kurmaya devam ediyor.

Ameliyatın ardından gerçekleşen istikrarlı süreç

Mide küçültme ameliyatı sonrası istikrarlı program ile birlikte 133 kilo kaybeden Mutlu, sosyal medya hesabından eski ve yeni pozlarını paylaşarak yaşadığı değişimi takipçilerine gösterdi. Ünlü komedyenin şaşırtıcı değişimi, takipçilerince ilgi ve merakla izleniyor.

"Daha gidecek yolum var"

Emre Mutlu, verdiği kiloların tam olarak yeterli olmadığını ve 23 kilo daha vermek istediğini aktardı. Ünlü ismin hırsı ve istikrarı , takipçilerine örnek teşkil etmesi bakımından büyük önem taşıyor.