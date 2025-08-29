Son Mühür- 2022 yılında NOW TV’de yayınlanan Tozluyaka dizisinde rol alan Tayanç Ayaydın, aynı projede yer alan genç oyuncu Doğa Lara Akkaya’nın ifşasıyla gündeme gelmişti. Akkaya, Ayaydın’ın kendisine yolladığını iddia ettiği mesajları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Ayaydın özür dilemişti

Söz konusu iddialar üzerine açıklama yapan Tayanç Ayaydın, özür dilediğini ancak taciz suçlamasını kabul etmediğini belirtmişti. Oyuncu, hakkındaki iddialara karşı hukuki yollara başvuracağını da duyurmuştu.

Yapım ekibinde tepki büyüdü

Yaşanan gelişmeler sonrası dizi kadrosundaki diğer oyuncuların da tepkisi dikkat çekmiş, Ayaydın’ın projedeki geleceği tartışma konusu olmuştu. Kamuoyunda oluşan baskı, yapım şirketinin kararını hızlandırdı.

“Ben Leman” dizisinden ayrıldı

Son olarak NOW TV’nin yeni dizisi Ben Leman’da Burçin Terzioğlu’nun partneri olması planlanan Tayanç Ayaydın, kadrodan çıkarıldı. Karar sonrası gözler dizinin yeni erkek başrolüne çevrildi.

Yerine Özgür Çevik dahil oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ayaydın’ın yerine kadroya ünlü oyuncu Özgür Çevik katıldı. Çevik, Ben Leman dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolleri paylaşacak.