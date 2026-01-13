Olay, 7 Ocak’ta Marmaris’ten Karaca yönüne giden yürüyüş parkurunda meydana geldi. Doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağı kaygan çamura gelen Mehmet Övet, dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında sol bacağı kırılan Övet, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Övet’in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

7 yaşından bu yana 13’ten fazla kaza atlattı

Hayatı boyunca çok sayıda kazadan sağ kurtulduğunu belirten Mehmet Övet, 7 yaşından bu yana yüksekten düşme, trafik kazası ve kurşunlanma dahil olmak üzere irili ufaklı 13’ten fazla kaza geçirdiğini ifade etti. Bu kazaların ardından yüzde 65 engelli kaldığını belirten Övet, son kazasını şu sözlerle anlattı:

“Yine bir talihsizlik oldu. Yürüyüş sırasında üstü yeşillikle kaplı kaygan bir çamura bastım. Normal adım atmak yerine zıpladım. Sol ayağım kayınca kafam taşa gelmesin diye düşüşümü yönlendirmeye çalıştım. O sırada bacağımdan ağaç kırılır gibi sesler geldi ve olduğum yere yığıldım.”

“Artık alıştım”

Yaşadığı kazalara alıştığını dile getiren Övet, “Artık ‘varmış’ diyorum, ‘yazılmış’ diyorum. Bu acıyı ve bu zaman kaybını da yaşayacakmışım demek ki. Annem çok kızgın, ‘Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim’ diyor. Yakınlarım da ‘yine olmadı’ diyor. Ben de ‘olsaydı sevinirdiniz’ diye takılıyorum” ifadelerini kullandı.

Doktoruna ve sağlık ekibine teşekkür etti

Ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Oktay Hüsamettin Ak ve sağlık ekibine teşekkür eden Övet, “Marmaris Devlet Hastanesi’nde ameliyat oldum, çok güzel geçti. Kısa süre içinde taburcu olmayı bekliyorum” dedi.

Yakın dostundan geçmiş olsun mesajı

Övet’i hastanede ziyaret eden yakın dostu Ali Gündoğan ise, “Bir değil, iki değil, yedi değil… On üç kaza gerçekten çok zor. Kaderinde varmış demek ki. Hastane yönetiminden ameliyatı yapan doktorlara kadar herkese teşekkür ediyoruz. Hepsi yakından ilgilendi” diye konuştu.