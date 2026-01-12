Muğla Büyükşehir Belediyesi, yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle kırsal ve bağlantı yollarında yoğun mesai yaptı.

Ekipler akşam saatlerinde harekete geçti

Akşam saatlerinden itibaren sahaya çıkan belediye ekipleri, karın etkisini artırdığı bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı. Amaç, vatandaşların mağdur olmaması ve ana ulaşım güzergâhlarının açık tutulması olarak açıklandı.

Kozağaç–Kavaklıdere hattında yoğun mesai

Çalışmaların en yoğun sürdüğü noktalardan biri Menteşe Kozağaç ile Kavaklıdere arasındaki yol oldu. Bu güzergahta yapılan küreme ve temizlik çalışmalarıyla yolun ulaşıma açık kalması sağlandı.

Olası yağışlara karşı teyakkuz

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etme ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini duyurdu. Gerekli durumlarda müdahalenin hızlı bir şekilde yapılacağı bildirildi.

Sürücülere uyarı

Belediye yetkilileri, yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin zincir ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.