Son Mühür- Taksim’de yürüdükleri sırada aralarında sözlü bir anlaşmazlık çıkan çiftin tartışması, o esnada bölgede bulunan kameralarca kaydedildi. Birkaç dakika süren gergin anlar, çevredekiler tarafından da izlendi.

Kısa sürede sakinleştiler

Yaşanan tartışmanın ardından Tulumbacı ve Gergin’in birbirleriyle konuşup durumu hızlıca çözdükleri görüldü. Çiftin tansiyonu düşürdükten sonra yan yana yürümeye devam ettiği yansıdı.

“Sorun yok” diyerek açıklama yaptı

Tartışmanın ardından basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan çift, herhangi bir ciddi problemin olmadığını belirterek, “Sorun yok, sadece küçük bir aile içi tartışmaydı” ifadelerini kullandı.