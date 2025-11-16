Son Mühür- Hem başrolünü canlandırdığı hem de Oscar ödüllü “Shallow” şarkısını seslendirdiği dönemin, kariyerinin en yoğun süreçlerinden biri olduğunu söyleyen Gaga, yaşadığı psikolojik yükün ağır sonuçlara yol açtığını ifade etti. Ünlü sanatçı, “Bir gün tamamen çöktüm… Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” sözleriyle o günleri hatırladığını dile getirdi.

“Artık ablamı göremiyorum”

Gaga, yaşadığı krizin dönüm noktasının kız kardeşinin sözleri olduğunu anlattı. Sanatçı, o anları “Kız kardeşim bana ‘Artık ablamı göremiyorum’ dedi. O sırada turneyi iptal ettim ve psikiyatrik destek almak için hastaneye gittim” ifadeleriyle aktardı. Bu dönemde tamamen çöktüğünü belirten Gaga, yaşananların son derece korkutucu olduğunu vurguladı.

“Asla iyileşemeyeceğimi düşündüm”

Ruh sağlığındaki bozulmanın derinliğini anlatan Lady Gaga, bir dönem yeniden toparlanamayacağını düşündüğünü söyledi. Ünlü yıldız, yaşadığı süreçten sağ çıkabilmiş olmayı büyük bir şans olarak gördüğünü dile getirerek, uzun süre bu durumla mücadele ettiğini ifade etti.

Film sonrası psikotik kırılma

Sanatçı, filmin ardından “psychotic break” olarak tanımlanan psikotik bir kırılma yaşadığını da açıkladı. Bu kırılmanın, uzun süreli yoğun stres ve baskının bir sonucu olduğunu belirten Gaga, yaşadığı zorlu süreci yıllar sonra açıkça paylaşmayı seçti.