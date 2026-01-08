durumlarda, işe başlama veya taksimetrenin değiştirilmesini takip eden en geç 30 gün içinde onaylı taksi mali cihazı kullanılacak. Eğer bu süre zarfında yolcu taşımacılığına başlanacaksa, cihaz faaliyete başlamadan önce devreye alınmak zorunda olacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile Bakanlıkça verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka alarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027’den itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak. Mükellefler, cihazı kullanmaya başladıkları tarihi takip eden 15 gün içinde, en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısıyla üye iş yeri anlaşması yapacak. Bu sayede, banka kartıyla yapılan ödemeler kabul edilebilecek.

TÜBİTAK ve TSE denetleyecek