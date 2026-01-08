Son Mühür - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, sektörün görüş ve önerileri dikkate alınarak revize edildi. Taslak ile taksicilere, mevcut taksimetrelerle entegre çalışan “taksi mali cihazı” kullanma zorunluluğu getiriliyor.
Uygulama neyi amaçlıyor?
Taslakla, taksi mali cihazı uygulamasının kayıtlı ekonomiyi güçlendirmesi, belge düzenine uyumu artırması ve banka kartıyla ödeme imkânlarını yaygınlaştırması hedefleniyor. Bu çerçevede, taksimetreyle yolcu taşımacılığı yapan tüm mükelleflerin yeni sisteme geçmesi planlanıyor.
Son tarih ne zaman?
Taslağa göre, taksimetre bulundurma zorunluluğu olan taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, 1 Temmuz’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış ve belirlenen teknik özellikleri taşıyan taksi mali cihazlarını kullanmaya başlayacak.
Zorunluluk çerçevesinde:
- Yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya
- Kullanılan taksimetrenin değiştirilmesi
durumlarda, işe başlama veya taksimetrenin değiştirilmesini takip eden en geç 30 gün içinde onaylı taksi mali cihazı kullanılacak. Eğer bu süre zarfında yolcu taşımacılığına başlanacaksa, cihaz faaliyete başlamadan önce devreye alınmak zorunda olacak.
Diğer zorunluluklar
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile Bakanlıkça verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka alarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027’den itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak. Mükellefler, cihazı kullanmaya başladıkları tarihi takip eden 15 gün içinde, en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısıyla üye iş yeri anlaşması yapacak. Bu sayede, banka kartıyla yapılan ödemeler kabul edilebilecek.
TÜBİTAK ve TSE denetleyecek
Taksi mali cihazları ve bu cihazlarla entegre çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB’in belirleyeceği kriterler doğrultusunda TÜBİTAK ve TSE tarafından gerçekleştirilecek. Cihazlar, fiş veya e-belge düzenleyebilen iki farklı tipte sınıflandırılacak.
Yeni sistemde:
- Taksimetre devreye girdiğinde, taksi mali cihazı da eş zamanlı olarak çalışacak.
- Ücret hesaplaması tamamlandığında, işlem her iki cihazda aynı anda sonlandırılacak.
- Fiş veya e-belge düzenlenmeden taksimetrenin tekrar kullanılması mümkün olmayacak.
- Taksimetre ve cihaz birbirinden bağımsız şekilde çalışamayacak.
- Tutar bilgisi, taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak; elle tutar girişi yapılamayacak.