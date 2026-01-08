Son Mühür- Suriye ordusunun Halep’te terör örgütü SDG’ye yönelik başlattığı operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama geldi. MSB, Suriye’nin talepte bulunması halinde Türkiye’nin gerekli desteği sağlayacağını bildirdi.

Halep’te SDG’ye yönelik operasyon

MSB kaynakları, yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısında Suriye ordusunun Halep’te yürüttüğü operasyonlara değindi. Açıklamada, SDG’nin sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Bu gelişmeler üzerine Suriye hükümetinin kamu düzeni ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu başlattığı belirtildi.

“Operasyon Suriye Ordusu tarafından yürütülüyor”

MSB açıklamasında, söz konusu operasyonun tamamen Suriye ordusu tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı. “Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir” ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi. Türkiye’nin, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü esas aldığı ve terörle mücadele çabalarını desteklediği belirtildi.

“Yardım talebi olursa destek sağlanacak”

MSB, bu çerçevede Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye’nin gerekli desteği sağlayacağını açıkladı.

Ukrayna’ya barış gücü değerlendirmesi

Toplantıda Ukrayna’daki savaş da gündeme geldi. MSB, kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı girişime Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Türkiye’nin Ukrayna’ya barış gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması, görev tanımının netleşmesi ve ülkelerin katkı düzeylerinin belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Ateşkes sonrası Karadeniz’de güvenlik ve seyrüsefer emniyetine yönelik planlamalara Türkiye’nin liderlik ettiği aktarıldı.

Ege’de “taciz” iddiaları

Yunanistan basınında yer alan, gemilere yönelik taciz iddialarına da değinen MSB, Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirtti. Açıklamada, Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik herhangi bir tacizin söz konusu olmadığı vurgulandı.

İsrail’in Somaliland kararı

MSB, İsrail’in Somaliland’ın bağımsızlığını tanımasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. Bu adımın Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı ifade edildi. Türkiye’nin Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Somali ordusuna yönelik eğitim, altyapı ve terörle mücadele desteğinin devam ettiği kaydedildi.