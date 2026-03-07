Son Mühür - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran’a yönelik operasyonlarda iki askeri üssün kullanımına izin vermediği için kendisini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump’a “Savaşa hayır” diyerek yanıt vermişti. Avrupa’da Trump’a mesafe koyan bir lider daha dikkat çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları kapsamında İspanya’daki iki askeri üssü kullanma talebine onay vermemesi nedeniyle kendisini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump’a açık bir yanıt verdi. Ülkesinin savaş karşıtı çizgisini vurgulayan Sanchez, “Savaşa hayır” mesajı verdi.

Sanchez, İspanya’nın uluslararası krizlerdeki duruşunun net olduğunu belirterek, bu yaklaşımın Ukrayna ve Gazze konusunda sergilenen tutumla aynı olduğunu söyledi. Uluslararası hukukun ihlaline karşı olduklarını ifade eden Sanchez, küresel sorunların bombalarla çözülemeyeceğini, geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini dile getirdi ve pozisyonlarının özetle savaşa karşı olmak olduğunu kaydetti.

Orta Doğu’daki son gelişmeleri de değerlendiren Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel tablonun belirsizleştiğini savundu. Operasyonu gerçekleştiren tarafların dahi net bir hedef ortaya koyamadığını öne süren İspanya Başbakanı, bölgede daha geniş çaplı bir çatışma ihtimaline dikkat çekti.

Olası bir savaşın uzun süreli olabileceğini ve etkilerinin bölge sınırlarını aşabileceğini belirten Sanchez, böyle bir senaryonun küresel ekonomiye yansımalarının da ağır olabileceği uyarısında bulundu.

Keir Starmer: ''Kaos'a sürüklüyor''

Avrupa’da ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasına yönelik tepkiler giderek yükseliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump’ın İran’a düzenlediği bombardımanın Orta Doğu’yu “kaosa sürüklediğini” dile getirdi.

Starmer, “Her türlü baskıya rağmen değerlerimize ve ilkelerimize bağlı kalacağız.” sözleriyle İngiltere’nin etik ve diplomatik tutumunu öne çıkardı. Londra yönetiminin ilk etapta askeri üslerini kullanıma açmadığı, ilerleyen süreçte ise sınırlı destek sağladığı; buna karşın ülke içinde ve Avrupa’da eleştirilerin sürdüğü belirtiliyor.